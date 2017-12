Rafaela presente en importante exposición en China

A través de representantes de la Cámara de Comercio Exterior varias empresas de Rafaela estuvieron presentes mostrando su potencial y productos en la primera edición de CLAC EXPO en Zhuhai, entre el 9 y 11 de noviembre pasado. Zhuhai es una de las zonas más importantes de apertura de China con América Latina, ubicada en la provincia de Guangdong, que es la que posee el mayor volumen de importaciones y exportaciones del gigante asiático.La posibilidad de contar con un Stand de la ciudad de Rafaela fue gracias a la gestión de la Lic. en Comercio Exterior Emiliana Hidalgo, quien se desempeñaba en la Municipalidad de Rafaela como coordinadora de la Secretaría de Desarrollo Económico, Innovación y Relaciones Internacionales, y desde el mes de septiembre está realizando la Maestría en Cooperación Económica Internacional en University of International Business and Economics -UIBE- en Beijing, a través del Programa de Becas YES CHINA.En este marco, el Stand contó con la representación institucional de la Municipalidad de Rafaela y la Cámara de Comercio Exterior (CaCEx) del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR). El espacio de 72 metros cuadrados estuvo ambientado con imágenes representativas del perfil productivo de nuestra ciudad, fundamentalmente alimentos y productos metalmecánicos.Dado el importante perfil institucional de la Feria se buscó mostrar distintos sectores de la actividad industrial de Rafaela, por un lado proyectando videos de las empresas expositoras, y por otra parte, exhibiendo productos y folletos de las siguientes empresas: Cantoni Grúas y Montajes SRL; ETMA SA; FAR – VMG; Basso SA; Motor Parts SA; Rizzotto y Pieragostini SRL; Unitec SA; Marengo SA; Suc. de Alfredo Williner SA; Sodecar SA; UCES – Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales.La atención del Stand estuvo a cargo del presidente de CaCEx, Edmundo López, y el Director de CaCEx, Lic. Germán Bürcher, quienes también participaron de la ceremonia de apertura y de diversas actividades y foros sobre casos de éxito en la vinculación de América Latina y el Caribe con China.Durante el desarrollo de la exposición, en el Stand de Rafaela se realizaron más de 50 contactos. La mayoría de los visitantes se mostró interesado por los productos alimenticios, fundamentalmente carnes y en segundo lugar lácteos.CLAC EXPO contó con un área de exposición de 30.000 metros cuadrados, dividida en 3 pabellones, con aproximadamente 400 expositores, que incluyeron empresas de países latinoamericanos y locales.