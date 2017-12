Kubica: "mucha gente quiere verme en la F1"

El asiento dejado por Felipe Massa en Williams es la última vacante de cara a la temporada 2018. Alfa Romeo Sauber anunció el sábado a su pareja de pilotos para el próximo año, formada por Charles Leclerc y Marcus Ericsson. En consecuencia, solo resta conocerse la definición del equipo de Grove.Robert Kubica parece estar en la pole para llevarse tan cotizado premio, especialmente por su participación en los test post temporada de Abu Dhabi, donde ha dejado buenas sensaciones según los responsables de Williams.Sin embargo, todavía no hay nada oficial confirmado, aunque los rumores se retroalimentan según avanzan las semanas."Se han escrito muchas cosas y se ha hablado demasiado últimamente, creo que es un poco normal, ya que hay muchísimas preguntas y todos tienen su propia opinión. Creo que hay mucha gente que está deseando o a la que le gustaría volver a verme en F1", asegura Kubica."Al final tengo que asegurarme de tener la oportunidad de estar listo y de estar preparado en la medida de lo posible. Aprecio el apoyo porque creo que hay mucha esperanza, hay muchos deseos de mucha gente, pero debo esperar. Recién cuando esté sobre el coche tendré la seguridad de volver a la F1", reconoció Robert.Desde su grave accidente en una prueba de Rally, el polaco ha probado en diferentes modalidades para volver a sentirse al máximo nivel, aunque no ha sido hasta este año cuando, por fin, volverse a subirse a un F1.Primero fue con Renault y ante el definitivo fichaje de Carlos Sainz para 2018, se unió a Williams para continuar con sus tests; algo necesario para tener la certeza de si está al nivel necesario para correr bajo la máxima exigencia."Por supuesto, todos los días en un coche de Fórmula 1 me da mucha confianza de que las cosas pueden funcionar bastante bien. Y estar en esas condiciones significa que tiene que ser de alto nivel", señala."Si vuelvo no es para hacer un número, tengo que asegurarme de que, aunque estoy a siete años de distancia con mis limitaciones, podré ofrecer todas mis cualidades y ser el mejor Robert Kubica que conozco", finalizó.