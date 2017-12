Publicaciones del Concejo

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - En reciente informe de prensa el Concejo Municipal hizo saber que publicará en su página web cuentos no sexistas ilustrados por alumnos de escuelas de Sunchales y la zona

En el marco de la Declaración Nº 277, aprobada en agosto del presente año, el Concejo continúa acompañando el trabajo realizado desde el Seminario de Sexualidad Humana y Educación, que desde 2014 se desarrolla en el Instituto Superior Particular Incorporado Nº 4003 “San José”, a cargo de la profesora Romina Lusso y bajo la modalidad de cátedra abierta.

En esta oportunidad, las alumnas que están cursando 4º año del Profesorado de Nivel Primario organizaron un concurso de ilustraciones de los cuentos no sexistas elaborados desde dicho espacio formativo. De la actividad participaron escuelas de educación primaria de Sunchales y la zona.

El material literario, así como los dibujos seleccionados serán publicados a la brevedad en la página web del Concejo Municipal (www.concejosunchales.gobar), para contribuir a la difusión de esta iniciativa que busca generar nuevos debates en torno a los estereotipos de género.



Trabajos seleccionados y menciones especiales:



Ilustraciones para el cuento “Abril y su heroína”:

Selene Algañaraz, Valentina Bertone, Julieta Lucini, Catalina Rossi y Stefani Ricarte. Quinto grado de la Escuela Nº 379 “Florentino Ameghino”.

Cuento “Joven princesa aventurera”:

Irene Benítez, Gian Luca Quiroga, Lucio Buffet, Virginia Contreras, Kiara Martinian y Lucas Paredes. Escuela Nº 379 “Florentino Ameghino”.

Angelina Girolami, Luana Torres y Maia Detler. Escuela Nº 6169 “General Manuel Nicolás Savio”.

Cuento “El componente precioso”:

Luca Palacios, Mateo Lungo y Anelis Pautasso. Escuela Nº 6080 Egusquiza.

Stella Correa. C.E.P.A Nº 6518

Mención especial: Tobías Fuxs. Tercer grado Escuela Nº 6080 de Egusquiza.

También recibieron un diploma por su participación:

Lola Monella y María Ayelén Polanco. Escuela Nº 379 “Florentino Ameghino”.

Iván Espíndola, Verónica Tulián, Julieta Álvarez, Santiago Ollocco, Rosa Esquivel, Carlos Dávila, Marina Domé y Lucía Florentín. C.E.P.A Nº 6518.

Candela Peralta, Paloma Ponte, Kimey Gianotti, Luz Cortazzo, Malena Cabrera y Alejandro Romero. Escuela Nº 6169 “General Manuel Nicolás Savio”.

Sofía Romano y Alejandro Romero. Escuela Nº 6080 de Egusquiza.



Redacción nuevo cuento no sexista: “Marta, ¡una princesa que quería ser bruja!”. Autores: Thiago Gorosito, Marilyn Hofstetter y Facundo Tosello. Escuela Nº 6388 “Juan B. V. Mitri”.



El acto de entrega de reconocimientos se realizó el viernes 24 de noviembre, en la sala “11 de noviembre”, de la Cooperativa de Agua Potable de Sunchales.



La selección de los trabajos recibidos fue realizada por la ilustradora Vanina Margaría, la escritora y docente Carina Radilov, las concejales Andrea Ochat y Carolina Scarafía, las alumnas de la cátedra y su profesora.