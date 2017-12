Anécdota del "Tachero Gilli"

Hace muchos años, el Club Atlético Independiente, entre los espectáculos que traía, contrató a un forzudo, que si mal no recuerdo usaba el nombre de "Joe Carson". El físico del nombrado era impresionante, y actuó un sábado por la noche.Su característica, era doblar hierros con su fuerza espectacular, a cuyas barras les daba distintas formas de flores, etc, etc. Es decir, la gran sorpresa de los espectadores, es que con su gran fuerza, daba a las barras de hierro, las formas que él quería.Viene ahora la anécdota; el domingo por la mañana me hallaba en el Club y llegó el 'Tachero' Gilli, así llamábamos al querido amigo, que hace poco nos dejó, se le relató la actuación del forzudo y qué hizo este buen amigo: tomó las barras de hierro que estaban al lado del escenario, y para sorpresa de todos los presentes, las fue enderezando.¡Grande fue la sorpresa nuestra!, porque la actuación del 'Tachero' fue sin propaganda, y la explicación que dio fue que el " hierro" que utilizaba el forzudo era del llamado dulce el cual puede ser muy maleable. Lo mismo los presentes premiamos al 'Tachero' con un cálido y sincero aplauso.