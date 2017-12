El alejamiento del presidente

-Me sorprendió mucho, porque no esperaba semejante decisión. Estos cambios a la institución nunca le vienen bien pero son decisiones personales. El sabrá los motivos por los cuales dio un paso al costado. Seguramente ha evaluado muy bien esa decisión y dejará en muy buenas manos al club también. Es una persona a la cual le tengo mucho respeto porque me apoyó siempre, al igual que en mi trabajo, donde en todo momento me dio su respaldo y que quiso tener desde que trabajé en las inferiores del club. Como presidente ha realizado un gran ciclo, donde ha unido a todas las categorías, desde infantiles a primera, para trabajar de manera conjunta. Pudo reordenar muy bien al club, tanto en lo institucional como en lo económico y deportivo, y siempre pudo estar al día con los pagos hacia los jugadores. Eso es muy importante de poder lograr en el club como el ‘9’.