Boca y el pibe Castro

-Cuando llegué al club, algo de lo que nunca me voy a olvidar, es que cuando dirigía la quinta miraba también a todas las divisiones. Entonces el Profe Ocampo me dice, ‘observá bien a este pibe’ que anda muy bien. Y bueno, desde ahí empezamos a realizarle un seguimiento bastante importante, y demostraba en cada práctica y en cada partido de inferiores que era un crack y que realmente tenía unas condiciones que pocas veces había visto en algún jugador de Rafaela. Con el correr de los partidos de inferiores, se lo subió con Gustavo Bianchi a la Reserva, también mostrando superioridad. De ahí en más, se decidió que juegue algunos partidos de Liga, se lo subió al Federal B a entrenar y a jugar, demostrando las grandes cualidades que tiene. Creo que si él se lo propone, no tiene techo. Y lo de Boca, a mí no me sorprende que esté interesado en su contratación, como tampoco me sorprendería si algún club de Europa se fije en él. De él, de su cabeza y de su profesionalismo, depende su futuro.