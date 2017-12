"En la oposición, los Moyano estamos juntos"

BUENOS AIRES, 4 (NA). - El diputado del Frente Renovador Facundo Moyano desmintió ayer que hayan discrepancias entre los integrantes de su familia respecto a la reforma laboral impulsada por el Gobierno, y ratificó que todos ellos, inclusive su padre Hugo Moyano, están en contra de la iniciativa.

"En la oposición a la reforma laboral, los Moyano estamos juntos", aseguró en declaraciones a radio Milenium.

El legislador massista aseguró que no le interesa "quedar pegado a esta reforma laboral" y cuestionó en duros términos al triunvirato de la CGT, al que acusó de "negociar algo pésimo" con el Gobierno para "cambiarlo por algo malo".

"En la CGT algunos se quejaban porque otros dirigentes, entre los que me incluyo, hacemos nuestras posiciones publicas. Pero eso tiene un sentido. Yo no estoy de acuerdo con la reforma laboral. No tiene nada bueno para el trabajador. No entiendo cómo la CGT negocia algo pésimo y lo cambia por algo malo. Jamás voy a votar nada en contra de los trabajadores", insistió. Para Moyano, la reforma que plantea el Gobierno sólo tiene de progresiva la ampliación de las licencias por paternidad, pero restringe derechos en muchos otros aspectos.

Pese a estas declaraciones del hijo del jefe de Camioneros, el integrante del triunvirato de la CGT por parte del moyanismo Juan Carlos Schmid había señalado días atrás que él habló con Hugo Moyano tras las modificaciones que la central logró implementar al proyecto que dieron de baja varios artículos y que este le planteó que "no era un mal acuerdo".

Consultado sobre la movilización de afiliados del sindicato de Camioneros el martes pasado frente al Congreso en repudio a la reforma laboral, Facundo Moyano confirmó que la decisión fue de su padre, más allá de que su hermano Pablo haya sido quien puso la cara a raíz de su cargo como secretario general de la CGT.

"No me gusta que analicen a los Moyano como si fuera una familia corporativa que avanza sobre cierta posición. No hay intención de complicarlo al Gobierno. La intención es no perjudicar al trabajador", aclaró.

En tanto, Moyano rechazó que el Gobierno esté ensayando a partir de su praxis de "reformismo permanente" una búsqueda de "capitalización política", ya que si pudiera sacarse "algún provecho" habría "hecho campaña" con la reforma laboral y la previsional.

"No hay capitalización política en un ajuste. Si el Gobierno entendiera que podía sacar algún provecho de capitalización seguramente habrían hecho campaña con esto de la reforma laboral y previsional", argumentó.

Por otra parte, el dirigente del Frente Renovador lamentó que los senadores del bloque del PJ que conduce Miguel Pichetto hayan avalado mayoritariamente la reforma previsional, y atribuyó el sentido de ese voto a una "presión a los gobernadores" por parte de la Casa Rosada.

"Confiaba un poco más en los senadores peronistas porque del Gobierno no se puede esperar otra cosa. Hubo mucha presión a los gobernadores. La previsional es un ajuste para los jubilados y los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y me preocupa", señaló.

Al respecto, embistió duramente contra los gobernadores, a los que acusó de "quedarse con el dinero de los jubilados".

"Los gobernadores discutieron sus recursos a partir de quedarse con el dinero de los jubilados. Le bajan un 6 por ciento a los jubilados. Con la jubilación actual recibirían un 12 por ciento en marzo y con esto un 5,7 por ciento", puntualizó.

Más allá de la media sanción que obtuvo el proyecto en la Cámara alta, Moyano confía en que la iniciativa podría frenarse en Diputados si la oposición logra unificar el criterio.

"Tengo confianza en que se puede parar y se puede discutir para no perjudicar a los jubilados. El FR ya expresó su negativa, el Frente para la Victoria también y veremos que hacen algunos del peronismo. Confío en algunos diputados del bloque del PJ. (Diego) Bossio no estaba de acuerdo. Espero que no haya alguna interferencia desde afuera que le condicione el voto", advirtió.