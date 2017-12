Mársico seguirá en el FPCyS

Llegan los momentos de definiciones en el Concejo Municipal. En menos de una semana, jurarán los nuevos concejales y el panorama político cambiará. Es que Cambiemos pasará a tener 6 concejales (Hugo Menossi, Lalo Bonino, Ana Carina Visintini, Leo Viotti, Alejandra Sagardoy y Marta Pascual) y el PJ reducirá sus bancas a 3 (Evangelina Garrappa, Silvio Bonafede y Jorge Muriel) de las actuales 4. La representación del Frente Progresista quedaba en duda: es que pasará de 3 a 1 sola banca, tras la salida de Germán Bottero y Natalia Enrico. ¿Quedaría Lisandro Mársico sosteniendo la bandera del FPCyS o pasaría a Cambiemos?"Voy a seguir con el bloque del Frente Progresista. Pero, el FPCyS es opositor como Cambiemos, lo que hace que uno pueda tener una comunidad de ideas. Después, está la parte legislativa específica: si no tengo un apoyo al momento de presentar un proyecto, mi proyecto no puede avanzar, porque se necesitan dos firmas para que llegue a discutirse en el recinto. No quiero que me pase lo mismo que a (Hugo) Menossi en el 2011 que pocos concejales lo apoyaban. No voy a salir a hacer una conferencia de prensa en febrero diciendo que me paso a Cambiemos. Espero a que si bien haya otros actores, pueda sacar proyectos. Apuesto a eso", dijo el demoprogresista en diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz)."ME MOLESTO"El pasado miércoles, dos concejales de la oposición (Ana Carina Visintini y Natalia Enrico) votaron la propuesta presentada por el bloque del PJ para la Tributaria. "Tengo sensaciones encontradas. La posición del 10% estuvo bien fundada. Pero no fue compartido por el oficialismo. El 15% fue porque ellas fueron para ese lado. Me molestó que no se haya acompañado la postura de la oposición. En algunas cosas hemos funcionado como Frente. Pero en esto no", dijo Mársico.PRESIDENCIA¿Cuál será la postura que adoptará Mársico para la elección de autoridades del próximo domingo 10? "No voy a apoyar a Bonafede y voy a apostar a que la oposición, por los resultados electorales que hubo, pueda colocar un candidato a presidente a la altura de la democracia. Yo lo apoyaré si lo creo así. Sino, me abstendré", respondió y agregó que no forma parte de la discusión de Cambiemos, sino que cuando tengan resuelto el nombre (mañana o pasado habrá una nueva reunión), se lo presentarán para que él defina.