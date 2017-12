BUENOS AIRES, 4 (NA). - El diputado nacional electo del Frente para la Victoria-PJ Agustín Rossi denunció ayer que el Gobierno resignó la "conducción política" de las fuerzas de seguridad, generando las condiciones para su "autogobierno".

A la luz de las recientes declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y de la vicepresidenta Gabriela Michetti avalando el accionar de las fuerzas de seguridad en la Patagonia contra integrantes de comunidades originarias, Rossi aseguró que en materia de seguridad quedó de manifiesto un "cambio de paradigma".

"El conflicto social ya no se resuelve negociando sino que se intenta aplicar violencia institucional. Esto nos trajo lo de Santiago Maldonado y lo de Rafael Nahuel. En el caso de Rafael Nahuel está claro que fue un asesinato", recalcó.

Al respecto, tildó de "gravísimo que Bullrich haya dicho que el "relato de Prefectura no se cuestiona y que es una verdadera absoluta", porque detrás de esas definiciones surge una "una clara resignación de la conducción política de las Fuerzas de Seguridad, en donde el Gobierno delega la conducción en las propias fuerzas".

"Hay un claro autogobierno de las fuerzas, y el poder político no interpela su funcionamiento", agregó en declaraciones a radio Futurock.

Consultado sobre su rol como jefe de bloque de diputados del Frente para la Victoria-PJ a partir del próximo 10 de diciembre, afirmó que la idea será "articular" criterios "con el resto de los bloques opositores".

"Obviamente con el objetivo de que aquellas leyes que entendemos que son lesivas para el conjunto del pueblo argentino podamos bloquearlas. Si tenemos capacidad de bloqueo, tendremos capacidad de iniciativa", agregó.

Destacó en este sentido que "siempre sería deseable" que el kirchnerismo integrara un interbloque junto a otros espacios del peronismo, pero minimizó las chances de que esto suceda en lo inmediato.

"Siempre sería deseable, pero si no hay que trabajar paso a paso, ley por ley, escenario por escenario", dijo.