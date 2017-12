Moreno defendió a senadores del PJ

BUENOS AIRES, 4 (NA). - El exsecretario de Comercio Guillermo Moreno defendió ayer a los senadores del PJ que votaron la reforma previsional y llamó a "no señalar con el dedo a ningún compañero".

El economista rechazó las críticas del kirchnerismo a la postura asumida por la mayoría de los senadores de la bancada que conduce Miguel Pichetto, al señalar que en caso de que se produzca una "crisis fenomenal" que dispare los precios, "nada mejor que indexen por inflación a los haberes jubilatorios".

"Si Macri no termina el Gobierno, habrá una crisis fenomenal.

Si hay una crisis fenomenal, nada mejor que indexen por inflación a los haberes jubilatorios, porque eso inmediatamente lo tenés registrado todos los meses. Entonces, todo depende del escenario que tengas el año que viene", explicó Moreno en diálogo con radio Estación Sur.

Y en este sentido agregó que "si la economía explota, esta ley es la que te permite salvar en algo a los jubilados. Porque si el Gobierno de Macri no termina, vas a tener una inflación galopante. Entonces, con esta ley las jubilaciones se ajustan por inflación", completó.

En este marco, reclamó al kirchnerismo que cesen las críticas contra los senadores del peronismo que ayudaron con su voto a que Cambiemos se alce con la media sanción de la reforma jubilatoria.

"Fundamentalmente, lo que no hay que hacer es señalar con el dedo a ningún compañero. Habrá compañeros que votan por proyección económica, habrá compañeros que votan por otra proyección económica, porque ninguno creo yo que va a votar pensando que se va a perjudicar a los jubilados", enfatizó.

Por otra parte, el exfuncionario kirchnerista valoró que el diputado del Frente para la Victoria Axel Kicillof haya calificado al exministro de Planificación Julio de Divo como un "preso político".

"Bienvenido que Kicillof diga que Julio De Vido es un preso político. Es muy importante que Kicillof lo diga, como hubiese sido importante también que bajaran al recinto a defenderlo, pero lo importante es la autocrítica. Porque si, como dice Kicillof, y antes dijo (Héctor) Recalde, es un preso político, había que defenderlo en el recinto", concluyó.