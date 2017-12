Atlético le rompió el invicto

(Especial para La Opinión). - Atlético de Rafaela ganó un partidazo para soñar. Sí, un triunfazo en un partido donde no se lució en su juego pero fue efectivo en el resultado. La “Crema” metió una combinación perfecta en la tarde de ayer en Carlos Casares. Es que venció por 3 a 1 a Agropecuario en uno de los juegos correspondientes a la 11ª fecha del torneo de la B Nacional. Y no sólo eso: también consiguió tres puntos claves para seguir bien arriba en la pelea, le quitó el invicto de 17 fechas que tenía el conjunto “Sojero” en su cancha (que venía manteniendo desde el Federal A) y que por primera vez en el torneo recibió goles en su estadio. Son tres puntos que invitan a ilusionarse, todavía queda mucho camino por recorrer pero son señales que tiene que dar cualquier equipo que quiera ser protagonista.Atlético hizo un partido inteligente, se plantó bien en una cancha complicada y fue efectivo en las que tuvo.El local había comenzado algo mejor el desarrollo del partido, con una clara en los pies de Urquijo, que tapó bien Ramiro Macagno y luego el propio delantero se perdió lo que pudiera haber sido la apertura del tanteador mandando un cabezazo por arriba, tras un desborde desde la izquierda de Barinaga.La “Crema” no había hecho mucho y fue oportuno, contundente para abrir el marcador. Manejó bien la pelota parada y Stéfano Brundo, de gran presente, puso de cabeza el 1 a 0 antes que se terminara la primera mitad.En el complemento el equipo del “Chaucha” Bianco salió en busca del descuento, que casi lo obtiene antes del minuto de juego, pero Atlético fue letal. Incluso el árbitro Alvarez no vio un claro agarrón y penal sobre Velázquez en el área rival y luego Marconato se lo perdió tras definir cruzado.Otra vez Mauro Albertengo desniveló y le sirvió el centro a Lucas Pittinari, que con un buen remate esquinado puso el 2 a 0 para la visita. Unos minutos después, tras una mala ejecución de Nicolás Dematei en pelota parada, de contra, vino el descuento para Agropecuario por intermedio de Gonzalo Urquijo. Ya sobre el final del partido el ingresado Manuel Bustos corrió y presionó bien la salida del arquero Salort y el rebote le quedó a Gonzalo Klusener, que de cabeza puso el 3 a 1 definitivo.Con este resultado Atlético de Rafaela, que sigue dando muestras de crecimiento y madurez, alcanzó los seis juegos sin derrota (tres ganados y tres empatados), llegó a los 19 puntos y quedó a sólo uno de los líderes. El próximo domingo estará recibiendo y cerrando el año ante Flandria, buscando nuevamente un resultado positivo, que hasta lo puede depositar en la cima, lo que significaría un cierre de 2017 tremendo.Guillermo Brown 3- Mitre 1, Flandria 2- Morón 2, Estudiantes (SL) 3- Riestra 2, San Martín (T) 1- Villa Dálmine 1.20:30 Santamarina vs. Los Andes, 21:05 (TV) Almagro vs. Sarmiento.