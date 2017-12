Italia: Goleó el Inter

Mauro Icardi marcó un gol en la victoria de Inter sobre Chievo por 5 a 0 y es el máximo goleador de la Serie A del Calcio. Además, con este resultado, su equipo se convirtió en el único líder del campeonato, con 39, por delante de Napoli (38) y Juventus (37).Icardi, titular y capitán del equipo, convirtió el segundo gol del partido con un fuerte derechazo cruzado. Así, alcanzó los 16 gritos en 15 partidos y quedó como el máximo artillero del certamen.Pero la gran figura del partido fue el croata Ivan Perisic, quien gritó por triplicado en la conquista de los de Milan. El volante croata, próximo rival de la selección argentina en el Mundial Rusia 2018, es uno de los máximos artilleros del equipo, con siete goles, y ya suma 25 tantos en sus tres temporadas defendiendo los colores de Inter (2015-2016/ 2016-2017 y 2017-2018). Una preocupación extra para Jorge Sampaoli.Por su parte, el delantero Giovanni Simeone también se sumó a los goleadores argentinos de la jornada italiana, ya que anotó uno en el triunfo de Fiorentina sobre Sassuolo por 3 a 0, como local.El hijo del Cholo volvió a festejar luego de dos partidos y alcanzó los cinco goles en la temporada. El ex Banfield y River fue titular junto a Germán Pezzella en una Fiorentina que, con 21 puntos, quedó en la puerta de los puestos de clasificación a las copas europeas.Roma 3- Spal 1, Napoli 0 - Juventus 1, Torino 1 - Atalanta 1, Benevento 2 - Milan 2, Bologna 1 - Cagliari 1, Fiorentina 3 - Sassuolo 0, Inter 5 - Chievo 0, Sampdoria 1 - Lazio 2. Hoy: 15 hs Crotone vs. Udinese, 17 hs H. Verona vs. Genoa.