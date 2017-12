Cotto se retiró con derrota

El puertorriqueño Miguel Cotto se retiró del boxeo este sábado. En una muestra de coraje el boxeador de 37 años no pudo con el estadounidense Sadam Alí en una pelea a 12 asaltos en el Madison Square Garden de Nueva York. Cotto peleó desde el séptimo round con una lesión en el bíceps izquierdo y cedió al estadounidense de raíces yemeníes su corona superwelter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Finalmente los jueces otorgaron de manera unánime la pelea a Alí con tarjetas de 115-113, 116-112 y 115-113. El púgil de 37 años, pareció dominar la primera parte del combate, pero el físico no lo acompañó en los finales y sufrió la sexta derrota de su carrera frente a 41 victorias. Para Alí, este fue su vigésimosexto triunfo en 27 peleas. "Me siento bien con el rendimiento", dijo Cotto. "Algo le pasó a mi bíceps izquierdo. No quiero poner excusas, Sadam ganó la pelea. Esta es mi última pelea. Estoy bien, y quiero ser feliz en mi hogar con mi familia", afirmó Cotto, quien recibió una ovación de los 12.000 seguidores tanto cuando entró como cuando se retiró del ring del Madison, su segunda casa. Alí, de 29 años, había perdido su pelea anterior por el título frente a Jessie Vargas en 2016, cuando fue noqueado en el noveno asalto en un combate de peso welter. Cotto deja el boxeo con un legado de seis cinturones en cuatro divisiones y es el único boxeador puertorriqueño que ha poseído cuatro títulos. En su hoja de servicios figuran combates legendarios contra Floyd Mayweather Jr., Manny Pacquiao y Saúl 'Canelo' Alvarez.