Se delinque ante "sensación de impunidad"

Para Marcos Moloeznik -en otra nota de LA OPINON online de hoy se da a conocer su pensamiento sobre la Policía de la Provincia- "en el país, el 95 por ciento de los delitos no terminan con el responsable condenado", y argumenta que una de las razones del crecimiento de la violencia es la sensación de impunidad.

IMAGEN ARCHIVO - JUSTICIA. Según un catedrático rosarino, el 95 por ciento de los delitos no terminan con el responsable condenado.

"América latina y Argentina no escapa a este promedio, el 95 por ciento de los delitos no terminan con el responsable condenado. Si le sumamos a eso la cifra negra de los que no son denunciados, es aún más ínfima. Además, la ley nunca toca a los ricos. Eso también agrava las cosas", destacó el catedrático rosarino en clara alusión a lo que compete a la Justicia.

"POPULISMO PUNITIVO"

No obstante, al ser entrevistado por La Capital se mostró en desacuerdo con el endurecimiento de penas, porque aduce que no produce resultados. "Muchos políticos hacen populismo punitivo con este tema, o padecen de legislomanía: el ladrón opera con costo y beneficio, si sabe que va a quedar impune, no se asusta por las penas. Y si ve que se legisla sobre los secuestros, pasa a otro rubro delictivo con menos riesgo", sentenció Marcos Moloeznik.

LO QUE IMPORTA A LA GENTE

Por otra parte, hizo hincapié en que "al ciudadano de calle solamente le importa no ser víctima de un arrebato, poder transitar por la ciudad a la noche sin sufrir un delito, que no se le metan ladrones en la casa. Por ejemplo, una causa como la de Los Monos, a la que tanto tiempo le dedican periodistas y funcionarios, a la población le parece absolutamente irrelevante".