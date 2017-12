En la Policía "no hay respeto al superior"

FOTO INTERNET - MARCOS MOLOEZNIK. "Los agentes no vuelven a la Escuela de Policía, no hay formación".dice, entre otras cosas.

Marcos Pablo Moloeznik tiene 56 años, es rosarino y hace tres décadas que vive en México, pero mantiene una relación fluida con la ciudad. Es especialista en Seguridad y Defensa y trabaja en la Universidad de Guadalajara.

Por otra parte, se conoce que es egresado de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Doctor en Derecho (Alcalá, España) y profesor invitado de universidades de una decena de países (incluyendo Alemania, Estados Unidos y Holanda), y que el próximo martes presentará en Rosario el libro "Fundamentos de Seguridad y Defensa".

En diálogo con La Capital, sobre la Policía provincial y su conducción civil señaló que es sombría, y argumento diciendo que "la Policía santafesina, como todas, es un reflejo de la sociedad, al igual que la Justicia, los políticos y los empresarios. Y esta es una sociedad que vive una decadencia general hace dos décadas, una degradación de todas las instituciones, una especie de anomia social".

RESPONSABILIDAD POLITICA

Sin embargo, cree que "la responsabilidad siempre en el fondo es política", y que "la existencia y el crecimiento de la delincuencia organizada sólo se entiende si hay un nexo con la clase política".

"NO HAY RESPETO AL SUPERIOR"

Por otra parte, Marcos Moloeznik afirma que gran parte de los problemas que vive la fuerza es porque "se rompió la cadena de mando, hay un problema de disciplina, no hay respeto al superior".

PROMESAS INCUMPLIDAS

"Hermes Binner se perdió una oportunidad histórica para cambiar la institución policial. Los mismos agentes estaban entusiasmados y eran conscientes de que hacía falta una reforma de la institución. Pero la desperdició prometiendo cosas que sabía que no iba a poder cumplir, y no hizo los cambios que había que hacer", sentenció Moloeznik, que fue asesor ad honorem del Ministerio de Justicia durante ese Gobierno.

SIN ESCUELA DE POLICIA

Otra de las causas de la mala situación de la Policía es, para el experto, que "los agentes no vuelven a la Escuela de Policía, no hay formación. En esta Provincia al policía se le violan los derechos humanos, como el de la capacitación para el trabajo. En Colombia, cuando ascienden a un uniformado lo prepara el Estado. Acá el que se quiere formar se lo tiene que pagar de su bolsillo, no hay incentivos. Y eso genera dos cosas: la desconfianza de la sociedad, que tiene una mala imagen del policía, y la baja autoestima del personal".