Caso "Patrón" Gallardo: gendarmes poco claros

En primer momento se esperaba la declaración testimonial de un gendarme de apellido Gallegos, la cual no se concretó debido a que presentó carpeta médica, por lo cual se lo excusó de estar presente en la sala. En tanto, las defensas de los imputados manifestaron que era necesaria la presencia del mismo, y que si así no ocurriera no se tome en cuenta el testimonio de este gendarme.

Destaca el colega El Tiempo Multimedia que Mario Ruiz y Luís Rossini defienden a Héctor Gallardo; Adolfo Suarez hace lo propio con Pedro Ibazeta y su pareja Aurora Peña; en tanto Cristian Vera es representado Angelo Rossini y Mario Ruiz.

DECLARACIONES, Y ALGO MAS

El primero en declarar fue el comandante Pérez, que junto a otro gendarme de apellido Escalante estuvieron a cargo de la investigación de la causa. Las defensas en varias ocasiones manifestaron que los dichos de Pérez no estaban acompañados por sustento técnico alguno, mucho menos de pruebas fehacientes que los acrediten.

Las controversias surgieron cuando se habló de los resultados de los procedimientos efectuados por Gendarmería.

Pérez dijo que se realizaron en la primera etapa 70 allanamientos en la causa, y ante la pregunta de las defensas sobre en cuántos se secuestró droga, contestó que en "uno solo" en la ciudad de Villa Nueva donde se encontró cocaína fraccionada en paquetes.

Se memora que en el total de los procedimientos se secuestró la suma de 400.000 pesos, datos que los defensores no dejaron pasar por alto citando que si se tratara de una organización de la magnitud como la que se habla en la causa, la cantidad de droga y dinero incautado es muy poco.

Seguidamente, el comandante Pérez comentó que estuvo en Frontera en el denominado hotel El Gringo, para realizar fotos de Gallardo y de otras personas, y que una de estas se dio cuenta de ello y huyó por lo cual dio inició una persecución automovilística hasta que fue interceptado.

HUIDA DE UN GENDARME

El gendarme aseguró que el sujeto en cuestión se inclinó dentro del auto para buscar un arma por lo que Pérez con su auto subió a la vereda y se escapó de la situación. Luego aseguro que no hizo la denuncia de ese hecho ya que no quería perjudicar la investigación.

OTROS TESTIMONIOS

También se escucharon testimonios de otros tres gendarmes que participaron de los allanamientos, pero no hubo datos trascendentes para destacar. Solamente que las defensas continuaron sosteniendo que resultan testimonios sin pruebas que no revalidan los dichos y sobre todo que hubo un contacto entre los testigos antes de declararon por lo que esta situación no era admisible.

Otro momento significativo fue cuando declaro el gendarme Parola y se debatió el procedimiento que derivó en la detención de Cristian Vera y Raúl "Kako" Reinoso en la ciudad Posadas. Ante consulta sobre si se secuestró el celular de Cristian Vera, el gendarme Pérez dijo que no se secuestró.

ORDEN DE "COCINAR" A UN HOMBRE

Hubo tiempo de debate sobre la llamada que habría realizado Héctor Gallardo dando la orden de "cocinar" a Reinoso. No estaría claro cuál sería el número de celular que pertenecía al imputado. Ante las dudas del gendarme sobre esta cuestión, la Cámara pidió que el fiscal Maximiliano Hairabedián incorpore a la causa la sábana del último celular secuestrado –a Gallardo- y la empresa prestataria, para corroborar definitivamente si existió dicha llamada.

Vale destacar que la escucha consta en la causa, como así también los números de Gallardo y Vera. Pero, en el procedimiento de detención de este último no se le incautó el celular al cual habría llegado la orden de ultimar a su compañero.

PROXIMA AUDIENCIA

El juicio continuará el jueves 7 de diciembre con la declaración de otros cuatro testigos, el lunes 11 el fiscal Hairabedián hará la conclusión de las audiencias, mientras que el jueves 21 tendrán lugar los alegatos.