Paseo Roca: “tienen un volumen comercial de ventas importantes”

La semana pasada, un numeroso grupo de comerciantes ubicados sobre Bv. Roca y alrededores se reunió en la sede del CCIRR para dar inicio a un proyecto muy anhelado: el segundo centro comercial a cielo abierto de Rafaela. Tomando la exitosa experiencia de Paseo del Centro, el primer “shopping” a cielo abierto de la ciudad, desde la Comisión de Comercio y Servicios se promovió el encuentro que resultó de sumo provecho.

José Frana, presidente de la Comisión, comentó las herramientas que brinda el CCIRR para que los comerciantes puedan organizarse: vinculación con la Confederación Argentina de Mediana Empresa (CAME), herramientas de gestión y apoyo para potenciar el sector, espacios de diálogo y capacitación, como así también, la generación de vínculos con el municipio local y el gobierno provincial.

“No estuvo todo el grupo y por eso no tuvimos toda la representatividad que estamos esperando. Pero hemos detectado un montón de comerciantes en la zona de la Plaza hasta la calle Suipacha y han quedado con buena perspectiva. Ahora hay que llevarle la propuesta a los que no estuvieron y comentarles las ideas”, dijo en primera instancia Frana y agregó: “desde el Centro Comercial se propuso brindarles las herramientas para que puedan conformar una asociatividad que vayan más allá de los temas puntuales. Dentro de esas herramientas nosotros tenemos la conformación del Centro Comercial a Cielo Abierto y si a ellos los intereses, queremos conformar ese tipo de asociatividad. Queremos que se repliquen algunos otros, y Paseo Roca ya tenía un camino armado, peor no lo pudieron amalgamar. Ahora podría llegar a darse, nos escucharon a nosotros, con nuestras experiencias y pudimos transmitirles nuestras intenciones, obviamente con el acompañamiento del Centro Comercial”, expresó el comerciante.

El grupo que asistió a la reunión en las instalaciones del CCIRR comentó que hubo un intento de asociatividad hace un tiempo atrás, pero que por diferentes motivos no pudieron avanzar, como la falta de semáforos en el sector, y los autos que permanentemente ingresaban de cualquier forma, desordenada, a la estación de servicio que está sobre el bulevar. Hoy, ya con cambios efectuados, los vecinos expresaron que “el sector está más agradable” y que se podrían llevar a cabo estas implementaciones.

“No encontramos ningún motivo para no formar un nuevo centro comercial a cielo abierto. Entendemos que trabajar en asociatividad sólo puede aportar beneficios para el sector”, dijo un comerciante, en medio del encuentro que se llevó a cabo.

Además, en esta oportunidad hay una fuerte voluntad de continuar en el proceso para la conformación, apoyándose en la experiencia del equipo de trabajo de Paseo del Centro. Al respecto, Carina Lowenstein y Florencia Muriel, referentes de dicho espacio, trasladaron su mirada respecto a la forma de trabajo y caminos a seguir, teniendo en cuenta los errores cometidos y los aciertos logrados en los 7 años de vida institucional que viene transitando Paseo del Centro. En este sentido, se destacaron acciones, campañas y acuerdos comerciales que impulsaron en forma colectiva desde dicho espacio y la posibilidad de contar con una gerencia profesional, lo que le aporta capacidad de gestión al compromiso dirigencial de los comerciantes.



“MUY UNIDOS”

Frana dio sus sensaciones de la reunión que mantuvo con los habitantes de ese sector. Además, contó experiencias no sólo de Paseo del Centro, sino también de lugares trascendentales de nuestro país, como así también de España, donde estuvo en este último tiempo recorriendo zonas comerciales. “Paseo Roca tiene un volumen comercial muy importante y mi impresión personal es que entre comerciantes noté mucha cercanía y conocimiento. En este tipo de conocimiento se hace muy importante que todo el mundo esté al tanto y lo sepa. La realidad dice que animarse y arrancar siempre es con unos pocos. Pero después, el efecto contagio va generando la suma del resto de los comerciantes”, dijo Frana y agregó que “en el bulevar hay buenas ofertas y estéticamente ha tenido intervenciones mejores que el casco público. Por eso me parece sumamente interesante”, estableció.

Al término del encuentro, los 20 comerciantes que asistieron quedaron con buenas repercusiones. El resto, el grueso que no pudo asistir al encuentro, envió un mensaje manifestando su apoyo al proyecto. “Genera una expectativa positiva y alta”, le dijo a este Medio Silvia Ibarra, gerente de Paseo del Centro.

En tanto, la coordinadora destacó que “es un cambio de paradigma. Trabajar para el bien no solo de uno, sino de todos en el sector. Y eso implica que dos comerciantes, que venden lo mismo, trabajen para que el sector se potencia, y no para ver quién vende más entre ambos. Eso se vio en la reunión, comerciantes que venden el mismo producto, y que a su vez están unidos para este cambio”, dijo al respecto.

Por otro lado destacó que “se trata de potenciar un sector, con una identidad propia, y que sea diferente a lo que vamos a encontrar en el Bv Santa Fe, que en Bv Roca. También cada sector puede llegar a tener una problemática diferente y requerirá nuevas soluciones, diferentes, a las que se pretenden en otros lugares. Por eso buscamos comerciantes comprometidos y con identidad”, dijo Ibarra.