Descartaron que el contacto a 477 metros sea del submarino

BUENOS AIRES, 3 (NA). - La Armada Argentina descartó ayer tarde que el "contacto" detectado a 477 metros de profundidad corresponda al submarino "ARA San Juan, desaparecido desde el 15 de noviembre pasado con 44 tripulantes a bordo. Tras descartarse esa posibilidad y luego que se rastrillara toda la zona en la que se produjo el último contacto, además de un posterior evento compatible con una explosión, quedan ahora otros tres objetos con los que se tomó contacto para ser verificados.

Según explicó el vocero de la fuerza, Enrique Balbi, el objeto que fue detectado por el buque Víctor Angelescu, perteneciente al Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), el pasado jueves y que fue visualizado con tecnología submarina no corresponde al submarino que está desaparecido desde hace 17 días.

"Luego del análisis de los datos y las imágenes obtenidas, se confirmó que el contacto no corresponde al submarino San Juan", indicó en conferencia de prensa ofrecida en el Edificio Libertad el oficial, luego que el objeto fuera inspeccionado en horas de la mañana por un sumergible técnico ruso llevado al lugar por el aviso argentino ARA Malvinas Argentinas.

Balbi mostró imágenes tomadas por el sumergible ruso, que indicaban que los restos de 62 metros de largo y 13 de altura podían corresponder a un pesquero hundido.

El vocero indicó que desde la Armada se había sospechado que podría no ser el submarino, ya que el hallazgo se produjo a unos 27 kilómetros al sudoeste del lugar en el que la nave hizo el último contacto.

Por otro lado, sostuvo que la fuerza, que el jueves pasado anunció que se abandonó la búsqueda de la tripulación con vida, lamentó la "apresurada" difusión de imágenes del contacto obtenido por el buque Angelescu "haya despertado lógicas expectativas en familiares y en la sociedad toda, teniendo que afrontar una nueva frustración".

En un primer momento, la Armada Argentina reveló este viernes que en los rastrillajes se habían obtenido seis contactos de objetos compatibles con la nave perdida, pero cuatro de ellos habían sido descartado y tras la novedad de este viernes, sólo quedaban tres a verificar.

Balbi explicó que se evaluará en las próximas horas cual de esos contactos iba a ser verificado de acuerdo con la forma en al que fueron visualizados y la ubicación en compatibilidad con la trayectoria del submarino, que había zarpado de Ushuaia y se dirigía a su base de Mar del Plata, cuando desapareció en la mañana del 15 de noviembre último.



MACRI DECLARARIA

EL DUELO NACIONAL

El presidente Mauricio Macri analizaba declarar el duelo nacional por los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan y así terminar de reconocer oficialmente y con contundencia su presunto fallecimiento, aunque los familiares ya se expresaron en contra de esa posibilidad y reclamaron su presencia en la Base Naval de Mar del Plata.

Luego de que el vocero de la Armada, Enrique Balbi, informara la decisión de concluir la fase de búsqueda y rescate de la nave y los marinos, así como también de que se remarcara que a nivel oficial no creen que haya posibilidades de vida, la Casa Rosada evalúa cómo continuar el manejo de la situación.

"El ambiente extremo, el tiempo transcurrido y la falta de cualquier evidencia impiden sostener un escenario compatible con la vida humana", señaló el portavoz de la fuerza en la conferencia de prensa de este sábado.

Ante este hecho, el Gobierno barajaba la posibilidad de declarar en las próximas horas tres días de duelo nacional para conmemorar a los 44 tripulantes del ARA San Juan, lo que significará que la bandera nacional estará a media asta y se evitarán fiestas públicas y otro tipo de eventos.

Asimismo, Macri definía la manera en la que deberá expresarse públicamente sobre el presunto fallecimiento de los submarinistas, luego de que el pasado viernes se descartara la emisión de un mensaje grabado. Pese a que aún no está confirmada la declaración del duelo nacional, los familiares de los tripulantes ya manifestaron su descontento ante esa posibilidad.

"No queremos duelo; queremos a nuestra familia. No queremos ningún duelo, porque si se sigue con la búsqueda y el rescate, se sigue con la esperanza", expresaron los parientes de los tripulantes en declaraciones a la prensa desde la Base Naval de Mar del Plata. Y agregaron: "La expectativa y la esperanza no las hemos perdido nunca. Estamos unidos para que continúen con la búsqueda y el rescate".

A 16 días de la desaparición de la nave, los familiares de los submarinistas reclamaron que el jefe de Estado se acerque hasta la base del Área Naval Atlántica, tal como había hecho el pasado 20 de noviembre. "Queremos que el presidente Macri se haga presente acá y nos dé una solución", insistieron.