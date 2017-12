La UCSE DAR junto a la Fundación Ser Acompañante de Córdoba ofrecen nuevamente en nuestra ciudad la Diplomatura Universitaria en Acompañante Terapéutico. Desde el 2014 se vienen dictando diferentes capacitaciones relacionadas a la temática y para el 2018 se ofrece nuevamente en esta modalidad.

El AT (acompañante terapéutico) es un agente de salud que como profesional tiene importantes roles: ser un agente de la salud que busca optimizar la calidad de vida de una persona que está atravesando terapias médicas, psicológicas y/o educativas; mediar entre el tratamiento profesional de un paciente y su resocialización; ser un agente que colabora en el sostenimiento de los tratamientos de niños, adolescentes, adultos y pacientes de la tercera edad.

El acompañante terapéutico es, además, un acompañante calificado para la sostener estrategias dirigidas al cuidado y a la cura del paciente; es un profesional con una modalidad de trabajo dotada de cierta plasticidad a modo de asumir diferentes tipos de intervenciones tendientes a favorecer la integración social de los pacientes. También es una figura auxiliar y social a desempeñarse en el área de la salud, educación y acción socio-comunitaria. Su tarea puede desarrollarse en diferentes ámbitos: el domicilio particular del paciente, la institución a la que concurre o en la cual está internado, el hospital de día, la escuela especial común, el geriátrico, etc.

La diplomatura tiene una duración de 9 meses (abril a diciembre) y se cursa de manera intensiva, un sábado al mes de 9 a 16 horas. Las inscripciones inician este lunes 4 de diciembre en el Departamento de Alumnos (Bv. Yrigoyen 1502) de lunes a viernes de 16 a 21. Más información y consultas comunicarse con la Secretaría de Extensión personalmente, 03492-432832 int. 126 (de 16 a 21), [email protected], facebook e instagram de UCSE DAR. Cuenta con un cupo limitado y la inscripción queda confirmada con el pago de la matrícula.