¿Quién es el rival de la Crema?

El nombre oficial de esta joven institución es Club Agropecuario Argentino, fundado el 23 de agosto de 2011 en Carlos Casares, en el centro oeste de la provincia de Buenos Aires, ciudad de poco más de 18 mil habitantes, sobre la ruta Nº 5. Como deportista reconocido tiene a Roberto Mouras (1948-92), tres veces campeón del Turismo Carretera. Ahora, con el fútbol quiere ser otra marca registrada de esta ciudad agrícola-ganadera. El club “Sojero” nació con un gran respaldo del empresario Bernardo Grobocopatel, dueño y presidente, quién decidió invertir fuerte para darle forma a su gran pasión futbolera.Bernardo es primo de Gustavo, líder del Grupo Los Grobo Agropecuaria S.A.Tuvo un ascendente crecimiento deportivo y escaló categorías en pocos años. Hoy, jugando en la B Nacional es una de las revelaciones del certamen, peleando en los primeros planos.Tiene una localía muy fuerte, hace 17 fechas que no pierde con 13 triunfos y 4 empates. En el actual torneo jugó cuatro partidos en Casares y los ganó a todos sin recibir goles en contra.Su entrenador es el “Chaucha” José María Bianco y tiene varios futbolistas con recorrido en Primera División y el exterior como el caso de Facundo Parra (ex Chacarita, Atlético de Rafaela), Fabián Assmann (ex Independiente), Cristian Llama (ex Arsenal, San Lorenzo, Newell's, Colón y Aldosivi, además de Catania, Fiorentina), el paraguayo Hernán Villalba (ex Newell's y Olimpia). De la temporada pasada, en el Federal A, permanecen Eduardo Casais (ex Boca, Olimpo y Arsenal) y Cristian Barinaga (ex Quilmes y Colón).Se especializan en la producción de granos bajo el sistema de alquileres de tierras, industrialización y distribución de insumos, logística, acopio, consultoría. Es el cuarto grupo molinero exportador de harina del país. Nació, creció y se expandió desde Carlos Casares, en el oeste bonaerense.