¿Qué te hemos hecho?, pero aún podemos ser...

Es increíble que los argentinos dejemos pasar tantas estampas importantes para nuestra historia sin siquiera tratar de entender o tratar de escuchar…Nuestro país pretende llevar a cabo, pero para eso debemos unirnos todos, dialogar, pensar juntos, discutir con respeto y dejar de lado inclinaciones políticas como centro de nuestras vidas y no quiero decir con eso que se tienen que dejar de lado las ideologías, pero para construir un cambio en serio, debemos hacerlo desde la educación como punto fundamental de partida y debemos reconocer que hay que cambiar.Por ejemplo, con la desaparición de los cuarenta y cuatro tripulantes del Submarino “Ara San Juan”, resurgen las críticas, agresiones, discusiones sobre culpables en las Fuerzas Armadas, en el Gobierno y perdemos el centro de la historia…Qué mal que estamos como país si comparamos el caso de Santiago Maldonado que estaba cortando una ruta, escapando supuestamente y se ahogó, con estos submarinistas que cuidan la soberanía de la Patria. Ningún argentino debe morir, pero hay cosas que son incomparables.…la guerra es muerte, es división, es enemistad, es tristeza, en cambio la vida trae luz, unión, alegría y acá estamos todos juntos para un buen fin, dejemos rencores que no nos conducen a nada, cuánto mal hicieron, te hicieron querida Argentina y ahora cuanto nos cuesta comprender que odiándonos, peleándonos, insultándonos en la redes y en la vida, no nos conduce a nada. Qué ejemplo le damos a nuestros niños y jóvenes, de qué valores le hablamos cuando leen lo que somos capaces de escribir en las redes sociales.Si todos sumamos desde nuestro lugar, y con la ayuda de Dios, tal vez, solo tal vez, logremos entre todos esa Patria maravillosa que nos merecemos y se merecen nuestros queridos hijos, herederos de una Patria grande.