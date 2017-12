Camionero armado en discusión de tránsito

Un número no determinado de personas que se trasladaban en automóvil u otros vehículos, fueron víctimas el día viernes en la ruta provincial 70 en el trayecto que va desde Presidente Roca hasta esta ciudad, de lo que verdaderamente debería denominarse un “loco” al volante de un camión, no sólo por la forma irresponsable en que se conducía sino también por actitudes que rozan el ilícito ya que varios de los damnificados aseguraron que el camionero en su “locura” amenazaba con un cuchillo a quienes osaban quejarse de su accionar.Bajo el título “Secuestran cuchillo”, en la víspera desde la oficina de Relaciones Policiales se informó oficialmente que finalmente efectivos del Comando Radioeléctrico procedieron al secuestro de un cuchillo, que se encontraba en poder de un camionero domiciliado en la localidad de Santo Tomé, quien previamente había proferido amenazas a personas que se desplazaban en un vehículo por Ruta 70 y 34, trasladándose lo secuestrado a sede policial a los fines pertinentes.De acuerdo a lo publicado por LA OPINION edición digital, una de las personas que se movilizaba en uno de los vehículos amedrentados por el furioso camionero, es una joven rafaelina de 19 años que se encuentra embarazada, junto a varias personas que la acompañaban en el automóvil.El portal de este Diario precisó que, “en un momento [los pasajeros del vehículo] fueron sobrepasados a excesiva velocidad por un camión tipo cisterna, por lo que quien conducía el rodado de menor porte debió realizar una maniobra que lo hizo transitar por la banquina.“En ese contexto -sigue- se dio aviso al servicio de emergencias 911, y poco después quienes se movilizaban en el auto en cuestión se percataron de que el chofer del camión efectuaba señas y amenazas portando un arma de fuego (pistola), y también mostrando un cuchillo”.“Alertado por el 911 -sigue-, en el cruce de la ruta nacional 34 y provincial 70 personal del Comando Radioeléctrico de la UR V interceptó el camión conducido por quien respondería al nombre de Lucas Angel Manuel Di Pietro, de 23 años, residente en la ciudad de Santo Tomé, Santa Fe”. Allí se concretó el secuestro de un cuchillo, pero no de un arma de fuego que no fue hallada.