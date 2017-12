Otra anciana estafada con el "cuento del tío", en U$S 2.600

Una rosarina de 70 años domiciliada en el límite de los barrios Ludueña y Agote fue víctima de uno de los "cuentos del tío" más tradicionales: el "toco mocho".

Fue el miércoles por la mañana, cuando -según consignó La Capital de Rosario- dos mujeres la abordaron cerca de la terminal de ómnibus y lograron engañarla para que les entregara "2.600 dólares a cambio de una bolsa que simulaba ser un paquete de valor, pero sólo contenía papeles", comentaron fuentes judiciales, más allá de que la víctima haya negado públicamente haber intercambiado dinero sino que dijo que le robaron.

El "toco mocho" es una estafa callejera que en algún punto necesita de un alto grado de ingenuidad por parte de la víctima.

En este caso, la septuagenaria relató que se topó con una mujer que le dijo ser analfabeta, que debía ir a un lugar que desconocía y que tenía un billete de lotería premiado. Junto con una cómplice se ganaron la confianza de la anciana, tras una puesta en escena digna de la película "Nueve reinas", y esta las llevó a su casa de Urquiza al 4500 donde se concretó la estafa.



"DESPIERTA"

"Mariel -dijo su vecino- es una mujer que para su edad está muy bien. No es una persona que de aspecto de vulnerabilidad. Es despierta. Cuando vimos a la policía en su casa pensamos que le habían entrado o que la habían arrebatado, porque en eso este barrio está terrible, todos los días hay un robo o arrebato. Después nos enteramos de que le habían hecho el cuento del tío", describió un vecino de Urquiza al 4500, donde viven Mariel y su esposo.

El miércoles a la mañana Mariel caminaba por la terminal de ómnibus Mariano Moreno cuando una mujer se le acercó y le pidió ayuda. "Me paró una chica con aspecto de boliviana que me dijo: «No sé leer ni escribir. Vengo de Pergamino». Y comenzó a hacerme toda una historia sobre que tenía un billete premiado de Telekino y que tenía miedo porque había ganado seis de millones de pesos", explicó Mariel.