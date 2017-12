Lo buscaron 5 días y estaba muerto como NN

BUENOS AIRES, 3 (NA). - Un jubilado de 74 años que estuvo desaparecido durante cinco días fue finalmente encontrado por su familia en la morgue de un hospital de la localidad bonaerense de Berazategui, donde ya les habían negado tres veces que se encontrara allí, pese a que tenía entre sus pertenencias el DNI.A Jorge Ramírez, de 74 años, sus familiares lo vieron por última vez el miércoles 23 de noviembre. "Ese día mi papá estaba en perfectas condiciones", contó al Diario Popular Valeria Ramírez, una de sus hijas.Al día siguiente ya no respondió más el celular y el sábado por la mañana lo fueron a buscar a su domicilio y tampoco lo encontraron.Tras recorrer todas las clínicas y centros de salud de Berazategui, e incluso hospitales de Quilmes y Florencio Varela, sus hijos llegaron a buscarlo hasta en arroyos y la costa del Río de La Plata."Era normal que no respondiera el celular, a veces iba a hacer compras y dejaba el teléfono en su casa. Vivía solo", agregó Valeria, que contó que fueron al Hospital Evita Pueblo y les dijeron que no había ingresado ningún paciente con las características ni los datos filiatorios de su padre."En ningún lado lo habían atendido. Parecía que se lo había tragado la tierra", señaló.Luego de hacer la denuncia de averiguación de paradero en la Comisaría 1ra. de Berazategui, iniciaron una campaña en las redes sociales que se viralizó rápidamente.De esa manera, llegaron a dar con el empleado de una estación de servicio de Bernal, que iba a su trabajo en un colectivo de la línea 98 cuando vio a Jorge sufrir una descompensación."Ese joven nos dijo que el colectivero hizo descender a todos los pasajeros y llevó a mi papá a la Clínica Sábato, donde ya habíamos ido a preguntar varios días atrás y nos habían dicho que no estaba. Volvimos a ir y no había registros porque el libro de ese día ya estaba archivado, por lo que nos pedían esperar hasta el otro día", sostuvo la hija del jubilado.Pero no estaban dispuestos a esperar tanto y, con la versión de que lo podrían haber trasladado de ese sanatorio, regresaron por tercera vez al Hospital Evita Pueblo, donde finalmente fue hallado en la morgue de la Vieja Guardia.