Libertad juega en Sunchales, Unión va a Cañada de Gómez

Este domingo se jugará la decimosexta fecha del torneo Federal A, en su zona 3 y se estarán presentando los dos equipos sunchalenses. El Deportivo Libertad estará recibiendo en el Plácido Tita, 18:00 hs, a Defensores de Belgrano, de Villa Ramallo.El conjunto dirigido por Carlos Trullet vuelve a jugar como local luego de dos salidas, poco favorables (1-6 vs Central Córdoba y 0-3 vs Sportivo Belgrano) y buscará reencontrarse con la victoria en casa. Los “Tigres” suman 11 puntos en la tabla, fruto de tres victorias y dos empates (perdió 10), y ocupa el último lugar de este grupo y de la tabla general, aquí junto a Unión Aconquija de Catamarca.El posible XI titular sería con: Diego Antonio; Nicolás Guzmán, Facundo Rodríguez, Nicolás del Grecco y Germán Guibert; Ezequiel Saavedra y Baltazar Triverio, Maximiliano Rolón, Ricardo Acosta y Enry Rui; Facundo Perassi.El árbitro principal del cotejo será Guillermo González, de Resistencia.Viene de empatar 0 a 0 ante Central Córdoba de Santiago del Estero, líder de esta zona. Ocupa el tercer lugar, con 24 puntos (cinco menos que el puntero) y necesita sumar puntos para asegurarse su clasificación a la Zona Campeonato.Con 19 puntos en la tabla de esta zona 3, Unión de Sunchales es uno de los que pelea por ese lugar en la próxima fase campeonato, y es por eso que en estas últimas tres fechas de la etapa clasificatoria sabe que no puede regalar nada. Hoy, desde las 20:00 hs, visitará a Sportivo Las Parejas en un duelo clave para ambos, en sus mismas aspiraciones de clasificarse a la etapa decisiva.Los dirigidos por Adrián Tosetto vienen de dos triunfos consecutivos, ambos en Sunchales, y mantienen una racha de cuatro sin perder, con tres victorias y un empate. Su mejor rendimiento lo tuvo en casa, donde cosechó 15 de los 19 puntos que tiene. Indudablemente que su versión de visitante no fue la mejor, apenas logró sumar cuatro puntos y hace 11 fechas que no gana, con 6 derrotas.La posible formación titular de los “Bichos Verdes” tendría a: Diego Aguiar; Rodrigo López Alba, Miguel Yuste, Jonathan Pais; Augusto Alvarez; Marcos Fernández, Diego Cálgaro, Pablo Gaitán y Misael Juárez; Patricio Escott y Facundo Cabral.El árbitro del partido será Nahuel Viñas, de Alcorta.Viene de caer por la mínima en su visita a Atlético Paraná. Sportivo Las Parejas tiene 18 puntos en la tabla y la mayoría (12) los logró de local, con tres triunfos y misma cantidad de empates, y ostenta un récord de seis sin caer.Los otros de la zona. Este domingo se jugará íntegramente la fecha 16 de esta zona 3 con la presentación de los dos elencos de Sunchales y también el siguiente programa: 18:00 hs Central Córdoba vs. Gimnasia de Concepción (Ariel Correa), 18:00 hs DEPRO vs. Atlético Paraná (Santiago Ascenzi), 20:00 hs Douglas Haig vs. Sp. Belgrano (Darío Martínez).