Narcotraficante de Frontera "no sacaba 'mulitas' hacia España"

Mario Ruiz, abogado defensor de Héctor Argentino Gallardo (alias "el Patrón", vecino de la santafesina ciudad de Frontera), manifestó que la Justicia no tiene elementos probatorios para acusarlo de narcotraficante. Tras una segunda audiencia del juicio en el Tribunal Federal Oral 2 de Córdoba, se dispuso un cuarto intermedio hasta venidero 7 de diciembre.

FOTO ARCHIVO - "EL PATRON" GALLARDO. Su abogado dice que al vecino de Frontera, la Justicia no le podrá probar nada.

En lo que fue (el pasado jueves) la segunda audiencia del juicio que en el Tribunal Federal Oral 2 de Córdoba lleva adelante teniendo como imputado al fronterense Héctor Argentino Gallardo (acusado de ser líder de una red de narcotraficantes esparcidos por varias provincia del país), un comandante de Gendarmería brindó información sobre los resultados de los procedimientos que oportunamente realizaron, arrojando el resultado de secuestro de cocaína y 400 mil pesos.

UN "ARREPENTIDO"

En el desarrollo del juicio se contabiliza a un "arrepentido", y al respecto el abogado Mario Ruíz, defensor de "el Patrón", en dialogo con Radio Estación (FM de San Francisco, Córdoba) dijo "no sabemos quién es. Dicen que que es una persona que ha participado como integrante de esta organización en algún rol. No sabemos ante quién dio esa declaración. La ley establece un procedimiento que no se ha cumplido".

Además, el letrado manifestó "no hay pruebas, se habla de especulaciones, no hay cosas concretas, no tienen elementos para culpar ni a Gallardo ni a ninguno de los demás imputados".

"NO SACABA 'MULITAS'"

Se memora que Gallardo ya declaró y que no volverá a declarar porque "no tiene nada que decir".

También, que entre otras cosas está acusado de "sacar 'mulitas' (personas transportando ilegalmente droga en parte de sus cuerpos) para España. Es una cosa de locos que no lo pueden probar", sentenció su abogado.

Por otra parte, Ruíz explicó que a Gallardo "no le secuestraron ni un gramo de droga, y cuando le secuestran la camioneta le sacaron dinero, aunque en su domicilio no encontraron nada".

FINAL DEL JUICIO

En definitiva, se conoció que está previsto que el juicio finalice el 27 de diciembre.