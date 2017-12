"Si no es Lalo o Hugo, puede ser otro edil de Cambiemos"

Fue, sin lugar a dudas, la sorpresa del pasado miércoles. Es que nadie se esperaba, ni propios ni extraños, que Ana Carina Visintini votara en disidencia al resto de sus compañeros de Cambiemos.¿Qué fue lo que pasó? En diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz), la concejal macrista ratificó que ya le había dicho a sus compañeros que un 10% de incremento de los tributos (principalmente, la Tasa General de Inmuebles) para el primer semestre, le parecía poco. Y por eso optó por la opción que presentó el oficialismo local, que fue la que ganó: un 15% para los primeros 6 meses de 2018. "Me parecía que 10% era muy poco y el 20% que proponía el Ejecutivo era mucho, porque es la inflación prevista para todo el año. Si bien lo que uno quiere es aumentarle al vecino, también tenemos que pensar que también pedimos servicios. Si queremos que sean buenos, necesito un presupuesto que sea acorde, justo, que permita trabajar para la ciudad. Este planteo lo hice un tiempo atrás, no fue ayer", dijo."Puede ser que no me hayan escuchado o que no me tengan en cuenta. Pero no quiero pensar eso", dijo la concejala. Y agregó: "tenemos que ir acorde a lo que necesita el Ejecutivo. Pero no es ponerse de un lado o del otro. ¿Qué más quiero que ponerme del lado del vecino? Yo no busco el voto, busco el bienestar de todos. Podría pedir un 5% y seríamos felices todos. Pero ¿puedo pedir después un plan integral de recuperación de veredas, sendas peatonales en todas las esquinas? Entonces, necesitamos los recursos". ¿No contribuye a bajar las expectativas inflacionarias tener un menor incremento de los tributos que cobra el Estado? "No me parece, creo que la baja debe ser progresiva", respondió.Después de la sesión extraordinaria, hubo una reunión de la oposición. "Ellos (el resto de la oposición) no entendían el por qué de mi voto. Yo les dije que no es ni a favor del Gobierno ni en contra de Cambiemos. Es un voto intermedio a favor de la gente. No sabía como iba a votar Natalia Enrico. No especulé con eso. En lo privado, no se sorprendieron tanto. Y me dijeron que le hubiera gustado que votemos todos juntos", describió.CUALQUIERA DE CAMBIEMOSLa elección de las autoridades es la próxima polémica que se viene en el Concejo Municipal. "Nosotros teníamos como candidato a Lalo Bonino. Estamos buscando el consenso para ello, que es difícil por diversos motivos. Es algo que trabajamos internamente. Hugo Menossi no quiere postularse si Lalo no se baja. Yo los respeto a los dos porque hace mucho que están en el Concejo. Después, Ale Sagardoy, Leo (Viotti) y yo, también estamos, en el caso de que no haya una definición", dijo Visintini, no descartando que el resto sea una alternativa en el caso de que no se defina la interna entre los dos macristas. "Queremos que la Presidencia sea de Cambiemos. Y tener representatividad en la Secretaría o Prosecretaría. Pero seguimos evaluando cuál es la mejor opción", completó.