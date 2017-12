Discutida sesión con votos negativos para varios proyectos del Ejecutivo

El pasado jueves llevó a cabo una sesión ordinaria el Concejo Municipal en la oportunidad, y como es de práctica el encuentro fue abierto con el izamiento del pabellón nacional, tarea que cumplió una de las secretarias del cuerpo, Marina Mondino.Seguidamente se procedió a aprobar el acta del encuentro anterior, el presidente del cuerpo, Leandro Lamberti ofreció el habitual informe en el que se detallan las actividades cumplidas a lo largo de la semana y luego, por Secretaría se dio lectura a la correspondencia recibida, configurada en invitaciones para asistir a actos de fin de curso.Una nota remitida por el Comité Ejecutivo del Instituto de Desarrollo Territorial solicitando la designación de representante para integrarlo, el edil Cattaneo, en virtud de no haberse acordado la designación pidió que sea derivado a comisión, propuesta que recibió el apoyo del cuerpo.La misma suerte corrió una nota del Tribunal Electoral de la Provincia remitiendo los cómputos oficiales del escrutinio definitivo de las elecciones generales del pasado 22 de octubre.También, y a sugerencia del concejal Cattaneo fue girado a comisión un plan de Mejoras y Desarrollo 2017-2018 remitido por la Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios Públicos de Sunchales Ltda.Ingresó luego una nota elevada por la Casa Cooperativa de Provisión Sunchales Ltda. en la que manifiesta el desacierto del Poder Ejecutivo Nacional en relación al proyecto de reforma tributaria para las Asociaciones Mutuales y solicita adhesión del Concejo Municipal. El concejal Lamberti informó que el documento fue trabajado en comisión y que los ediles que así lo decidieron, adherirán al mismo.También fue girada a comisión la nota enviada por la Gerencia de Recursos Humanos del Grupo Sancor Seguros manifestando su preocupación frente a la problemática de los canes que deambulan por la ciudad.Corrió la misma suerte la nota elevada por los integrantes de la Cooperadora Policial de Sunchales que solicitan la remisión de fondos pendientes.El tratamiento de los proyectos del Ejecutivo tuvieron algunos momentos de tensión, en primer término fueron girados a comisión el Proyecto de Ordenanza que establece modificaciones en el Organigrama Municipal - ver recuadro aparte con información del Ejecutivo-.Igual suerte corrió el documento que acepta la propuesta de venta de un vehículo ofrecido por Sancor Coop. de Seguros Ltda. Leandro Lamberti hizo saber que se haría la compra para reemplazar el coche oficial -un Ford Focus- por un Toyota Corolla 2013.Fue girado a comisión el Proyecto de Ordenanza que dispone modificaciones a la Ordenanza Tributaria vigente -que fue elaborada en 2014-, al respecto fundamentó Lamberti, señalando que la norma que rige viene de 2014, con modificaciones que se aplican cada año.La misma suerte corrió un pedido de autorización del DEM para obtener un crédito con destino al plan de Reconstrucción de Pavimento Urbano y Plan de Renovación de Iluminación, la fundamentación fue efectuada por Carlos Gómez.Fueron aprobados cinco proyectos de Ordenanza, presentados en su momento por el Ejecutivo Municipal, a través de otros tantos despachos de comisión.*Se fija la Unidad de Cuenta Municipal, a partir del 1 de enero de 2018, en 4,40, para la determinación de todas las obligaciones tributarias de Sunchales, con excepción de las Contribuciones Especiales.Aprobado con los votos de los concejales del Frente Progresista Cívico y Social (Leandro Lamberti, Carlos Gómez, Carolina Scarafía y Andrea Ochat). Los concejales Fernando Cattaneo y Oscar Girard se abstuvieron de votar, los ediles del FPV justificaron su postura señalando Girard que no debe meterse la mano en el bolsillo del que menos tiene, Cattaneo remarco´que el proyecto debe ser aprobado por los ediles que se sumarán al cuerpo el próximo jueves.*Declara de utilidad pública el proyecto "Revitalización y puesta en valor de Av. Independencia". Crea, a los fines del pago de la obra dispuesta, un régimen tributario de contribución por mejoras, cuyo monto asciende a la suma de $ 7.045.314,32, que corresponde aproximadamente al 54,51% del costo total. Se dispone la apertura del Registro de Oposición de los frentistas beneficiados por el término de diez días.Proyecto aprobado por los concejales del Frente Progresista Civico y Social (FPCyS). Los ediles Fernando Cattaneo y Oscar Girard votaron en contra. Cattaneo enfatizó que la negativa porque en definitiva nos opusimos a firmar para que el fondo de Obras Menores se destine a esa obra, es obvio que no apoyamos este, manteniendo la coherencia con la postura . Destacó que no niegan la validez de la obra, pero mientras existan otras prioridades ese debe ser el destino.*Dispone incremento en la tasa testigo para la emisión del año fiscal 2018 del impuesto Patente Única sobre Vehículos, en un 10 %, en ejercicio de las facultades delegadas a los Municipios y Comunas.Esta iniciativa también fue aprobada por los concejales del FPCyS. Cattaneo y Girard, voto negativo,al respecto Fernando Cattaneo cuestionó la gestión del Ejecutivo, especialmente por la tercerización de servicios, y cuestiono´la carga de personal político que asciende a 23 , también cuestionó la deuda que pesa sobre el Municipio..*Establece el monto mensual a transferir a cada Institución y Comisión. Se fija la suma en una doceava (1/12) parte de la ejecución presupuestaria correspondiente al año 2016 para tal concepto, con más un 20%, excepto la partida de aporte al SAMCO, así como aquellas transferencias establecidas por normas superiores.En este caso el proyecto fue acompañado por el voto afirmativo de los concejales del FPCyS y el concejal Oscar Girard. Edil Fernando Cattaneo, voto negativo. También Cattaneo pidió la palabra y se remitió a la situación que generó el cruce en la sesión anterior, enfatizando que el Ejecutivo está incumpliendo la normativa, procede a la apropiación de fondos - ya que nos los transfiere en forma automática-, y acusó de un incorrecto desempeño de los deberes de funcionario público.*Establece la incorporación al área urbana de fracciones de terreno, propiedad de Lucas Matías, Germán Santiago y Guillermo Víctor Ghiberto, y de Fabio César, Lucio Marcos, Paola Mariana y Mariano Eraldo Wingeyer; este proyecto fue aprobado por unanimidad.El último proyecto fue elaborado por el cuerpo en pleno por el que Cuerpo Legislativo declaró de Interés Ciudadano la charla taller “Derecho a la Comunicación y Accesibilidad”, actividad organizada por el Consejo para la Inclusión de Personas con Discapacidad, conjuntamente con Fundación Atilra y la Defensoría del Público.Esta actividad tuvo lugar ayer, viernes 1 de diciembre, a partir de las 17:00, en el aula magna del Centro Educativo Tecnológico de ATILRA.La realización se concretó en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el cual se conmemora el 3 de diciembre de cada año, y pretende plantear un recorrido conceptual sobre los derechos humanos, cuáles son, cómo surgieron, porqué la comunicación es un derecho humano. Dar a conocer la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en especial el artículo 66. Este artículo trata acerca de la Accesibilidad, en el taller se lo enmarca dentro de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.