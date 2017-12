Suspenden el Boleto Educativo a partir del 23 de diciembre

La Municipalidad de Rafaela informa que el beneficio correspondiente al Boleto Educativo para el transporte público de la ciudad no estará vigente desde el 23 de diciembre.El mismo volverá a entrar en vigencia con el comienzo del ciclo lectivo del año próximo. Por este motivo, hasta la fecha de entrada en vigencia no podrán tramitarse nuevos beneficiarios ni renovaciones.Recordamos que la tarjeta TEP Educativa tiene la posibilidad de cargar crédito de saldo permitiendo a los usuarios abonar el pasaje sin necesidad de adquirir para ello una tarjeta TEP distinta.NUEVO PUNTO DE VENTA Y RECARGA DE TEPSe encuentra habilitado y operando un nuevo punto de venta y recarga del sistema TEP en "Agencia El Enzo" de calle Balcarce 982, cercana al hospital.BEGURecordemos que por ordenanza Nº 4824 se estableció la implementación del boleto educativo gratuito para el transporte público de la ciudad para alumnos y docentes de los niveles primario, secundario, terciario, universitario y de educación no formal. En su artículo quinto dispone que el beneficio tendrá validez durante el año en el que se otorga debiendo revalidarse la condición de alumno regular o docente activo semestralmente, venciendo el 31 de diciembre de cada año.