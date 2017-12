Tensa reunión entre Aguad y familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan

BUENOS AIRES, 2 (NA). - Los familiares de los tripulantes del desaparecido submarino "ARA San Juan" se reunieron hoy con el ministro de Defensa, Oscar Aguad, en la Base Naval Mar del Plata y le manifestaron su malestar por la decisión de finalizar las tareas de rescate. "No pueden parar, tienen que encontrarlos y traerlos. A mí no me sirve el pésame. Yo no voy a despedir a mi hermano hasta que el submarino no aparezca", expresó la hermana de uno de los marinos durante la reunión que mantuvo el ministro con los familiares.Mientras tanto, la Armada Argentina confirmó ayer que se analizan "cuatro contactos" que fueron detectados en el fondo del mar para determinar si se trata del submarino buscado -ver recuadro-."Nosotros lo único que hemos hecho hasta ahora es buscar el submarino. Encontrar las culpas y las responsabilidades es una etapa que se va a iniciar ahora", respondió el funcionario al pedido de la mujer. Y agregó: "Yo vine el día 15 -de noviembre- y hubo un compromiso mutuo que íbamos a hacer lo imposible por buscar a los tripulantes y al submarino".Aguad, explicó además que se tomó la decisión del cambio de fase en la búsqueda debido al protocolo SAR al que el país adhiere."Han pasado 15 días y la Argentina tiene un compromiso con el protocolo SAR de búsqueda y rescate. Se han agotado las instancias y por la cantidad de días que han pasado no hay condiciones de que haya vida, entonces tuvimos que declarar el fin del SAR", indicó.Antes de retirarse y ante el reclamo de las familias que estuvieron presentes, Aguad declaró:"como lo dije aquel viernes y lo vuelvo a decir hoy, y tal como me lo pidió el presidente, hay un compromiso absoluto de no dejar de buscar el submarino hasta no agotar todos los recursos disponibles".Aguad llegó a la base acompañado por el jefe del Estado Mayor General de la Armada, almirante Marcelo Srur, y la charla que mantuvo con las familias de los submarinistas quedó registrada en varios videos que fueron subidos al portal del diario La Capital de Mar del Plata.Un rato antes de la reunión algunos familiares habían cuestionado con dureza y ante la prensa la decisión de finalizar las tareas de rescate y reclamaron la presencia de autoridades nacionales. "El Presidente (Mauricio Macri) no tiene idea de qué está hablando. Que dé la cara. ¿Por qué no viene y habla con las familias? Lo estamos esperando a él y al ministro (Oscar) Aguad", afirmó este viernes por la mañana Alicia, esposa de uno de los tripulantes en declaraciones efectuadas al canal A24, minutos antes de la reunión con las autoridades.En tanto, Fernanda, esposa del submarinista Hernán Rodríguez, señaló: "esperamos que los traigan, no puedo cerrar este dolor que tengo si no lo veo a Hernán".Además del cambio de fase en los operativos, entre los familiares también causó malestar que les hayan depositado en sus cuentas bancarias sólo 279 pesos en concepto de viáticos, según revelaron.Alicia comentó que el vocero de la Armada Argentina, Enrique Balbi, "solamente repite lo que le dan y cumple órdenes, él es solamente la pantalla de la cúpula superior". La mujer consideró que la pérdida del "ARA San Juan" se trató de "la crónica de una muerte anunciada" y denunció que "había pérdida de hidrógeno en el submarino".Señaló que su marido "compraba guata" para detener esa pérdida de hidrógeno y que los marinos "salían con miedo" a navegar. Además, cuestionó la reparación de media vida realizada a la embarcación y pidió que la jueza federal Marta Yáñez, de Caleta Olivia, que investiga la desaparición del submarino, se "contacte" con ella y la "escuche"."Quiero que me escuchen a mí y quiero que investiguen las llamadas al celular de mi marido", enfatizó la mujer que remarcó que todo el tiempo a los familiares le decía que hubo un "problema de comunicación cuando ellos ya sabían lo que pasaba, ¿por qué no nos dijeron?". "Nos mienten en la cara, nos tratan de estúpidos", sentenció.A su vez, Luis Tagliapietra, el padre de uno de los tripulantes reclamó desde Comodoro Rivadavia que se retomen las tareas de rescate y señaló que podría concretarse esa medida mediante "una decisión política". "Los recursos están. No hay ningún elemento concreto que nos obligue a pensar lo que dijo (Enrique) Balbi", señaló Tagliapietra, quien viajó a Chubut para presentarse como querellante ante la jueza federal Yáñez, junto a otros siete familiares, aunque la magistrada le sugirió que se tome un tiempo para afinar la presentación.El hombre contó que dialogó con militares estadounidenses que participaban de las tareas de rescate y que les manifestaron "incomprensión" por la decisión adoptada por las autoridades argentinas. "No comprenden cómo un día y medio después de estar en la zona de rescate abortan esto y los traen para acá. Nadie comprende esta decisión porque es injustificada, arbitraria y carente de fundamentos", concluyó.