Macri evitó referirse a la situación de submarino

BUENOS AIRES, 2 (NA). - El presidente Mauricio Macri encabezó ayer un acto por el Día Internacional de la Discapacidad y evitó referirse a la situación del submarino ARA San Juan, aunque afirmó que "siempre hay tragedias y problemas". En horas de la mañana, por "una cuestión de prudencia y respeto", el líder del PRO había suspendido la inauguración del "Paseo de la República", un espacio verde abierto al público creado sobre un sector de la Quinta de Olivos.En ese contexto surgieron versiones acerca de un posible mensaje grabado del Presidente sobre el tema, aunque finalmente el Gobierno descartó esa posibilidad luego de que el ministro de Defensa, Oscar Aguad, viajara a Mar del Plata para reunirse con los familiares de los 44 tripulantes de la nave en la Base Naval.A pesar de la suspensión del primer acto de la jornada, Macri mantuvo en su agenda de actividades la presentación de un cortometraje de la Fundación IAN, que se dedica a ayudar a padres de niños con parálisis cerebral. El acto se llevó a cabo en la Residencia Presidencial de Olivos, un día después de que la Armada confirmara que se terminó la etapa de búsqueda y rescate de los 44 tripulantes del submarino perdido desde el 15 de noviembre."Le pido a los argentinos que buceen dentro de cada uno de ustedes qué es lo que los va a mover, qué es lo que los va a apasionar, en qué van a dar la vida para salir adelante, encontrar su identidad y ser protagonistas", sostuvo el mandatario.Pese a que la atención estuvo centrada sobre una eventual referencia al ARA San juan, el jefe de Estado no se pronunció al respecto y, en cambio, afirmó: "Si hay un sueño que nos moviliza, es que cada uno pueda encontrar su lugar, su oportunidad, que pueda elegir. En la elección está la gran posibilidad de la felicidad, eso es algo que todos tenemos que perseguir hasta el último día en que estamos en este mundo"."Eso significa que vamos a enfrentar obstáculos, vamos a tener problemas que nos van a sorprender. Ahí es dónde está la actitud de cada uno, porque muchas veces frentes a esos problemas uno cae y siente que no puede y hasta a veces abandona", agregó.Durante el acto, Macri estuvo acompañado por la primera dama, Juliana Awada; la vicepresidenta, Gabriela Michetti; la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley; el director de cine Juan José Campanella; y la titular de la Fundación IAN, Sheila Graschinsky.Y concluyó: "Si uno mira y toma un poquito de distancia y no se queda en lo que pasó en el día de hoy, que siempre hay tragedias y problemas, el mundo avanza".El submarino ARA San Juan había partido el pasado lunes 13 de noviembre desde Ushuaia con destino al apostadero de la Base Naval de Mar del Plata, pero dos días después se produjo el último contacto con las autoridades en el continente cuando la nave se encontraba a la altura del golfo San Jorge.Tras varios días de incertidumbre y búsqueda, la Armada informó que se había detectado un evento "consistente con una explosión" y el pasado jueves dio por concluida la fase de búsqueda y rescate de la tripulación, para enfocarse sólo en la recuperación de los restos de la nave.