Falleció Danilo Mateo

Una cruel enfermedad que vino debilitando progresivamente sus energías en los últimos meses, lo fue alejando de los lugares que visitaba con frecuencia para compartir gratos momentos con sus amigos, que Danilo Mateo contaba por montones.Había llegado a esta ciudad hace unos cincuenta años, proveniente del sur de la provincia, en busca de nuevas oportunidades.Viajante de profesión durante un tiempo prolongado, el "Negro" supo ganarse el respeto de sus clientes, a los que siempre les dispensó un tratamiento especial. Tipo sincero, pero también frontal, hizo de la amistad una situación de total naturalidad.Su simpatía por Newell's Old Boys, fue otro de sus sellos distintivos. Y ese amor por la "Lepra", que empezó a corporizarse desde aquella infancia, vivida en las cercanías de Rosario, salía a flor de piel cuando el fútbol pasaba a ocupar el centro de la escena en las mesas de café que supo compartir.Primero, en la desaparecida confitería Munich, después en el Círculo Roberto Grau -lugar que siguió frecuentando hasta poco tiempo atrás- y últimamente en Supermercado Pingüino.Pero no sólo hubo espacios para cumplir ese ritual. Danilo, cuando decidió independizarse comercialmente, se inclinó por un actividad que abrazó con pasión. Se instaló con una granja en Susana y el emprendimiento, luego del impulso de los primeros años, se vio interrumpido por una crisis que afecto, considerablemente al sector.Lejos de resignarse a ese destino no previsto, asumió un nuevo desafío. Los balanceados y suplementos alimentarios, marcaron su última época en una actividad comercial que se extendió a lo largo de más de cincuenta años.Rafaela, la ciudad que lo recibió y que le otorgó las posibilidades que vino a buscar, ayer, bien temprano, fue testigo de su despedida.Se fue en paz y dejando un recuerdo que perdurará en la memoria de quienes tuvimos el privilegio de haber sido distinguidos con su amistad.