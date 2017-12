El rock acompaña a un amigo

La reacción inmediata, espontánea, sincera de todos fue la misma. Hay un amigo en problemas y necesita de todo y de todos. Necesita que lo ayuden en su duro y costoso tratamiento de ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica), enfermedad que lo viene aquejando hace un año y medio, y por la cual su obra social no le brinda la cobertura necesaria para costear el valor del mismo. Bastan pocas palabras, un par de ideas, un boca a boca oportuno y la solidaridad brota.Tal vez si en alguna reunión de músicos alguno hubiera tirado la alocada idea de organizar un festival con bandas locales a gran escala, lo habrían mirado con desconfianza. Sin embargo, en este caso todo surgió y fluyó como si nada. Hubo mentores, hubo muchísima gente que dijo sí y se unió al trabajo y a la convocatoria. Todo por Cristian. Todos por Cristian.Así como los colegas periodistas unos días atrás se hicieron eco del mal momento de Cristian Pergazere, hoy los músicos y la música -esa eterna musa inspiradora- dicen presente. Esa convocatoria espontánea y de corazón reunió nada menos que a 24 bandas locales para armar el Festival Solidario Todos por Cristian Rock. Dos días de rock para todos los gustos, pero por sobre todas las cosas de un mimo al alma de Cristian.Claro está que la necesidad material para ayudar en lo que se pueda con el tratamiento es lo primero, es lo urgente, es lo que convocó a todos. Y en un caprichoso segundo lugar está lo otro, lo afectivo, las incontables muestras de cariño. Mostrar que todos desde el lugar que sea podemos estar cuando el otro nos necesita. “Es sorprendente y emocionante la cantidad de gente que se está movilizando”, decían ayer desde la organización. Entusiasmados por la respuesta propia y ajena, esperan, desean y anhelan que Cristian pueda vivirlo en carne propia. La mejor medicina alternativa: el cariño de la gente, el afecto. Si bien es el deseo de todos contar con Cristian en el Anfiteatro Alfredo Williner, hay que esperar. El mismo adelantó que hará lo posible para estar al menos un rato los dos días.Serán 2 días (hoy y mañana), 24 bandas sonando. El bono contribución se ha establecido en 50 pesos. El cariño de la gente no tiene precio, no se pude pagar y eso inundará el Anfiteatro Alfredo Williner. La jornada de hoy comenzará a las 20 y se extenderá un poco más allá de la medianoche cuando cierre Torke.El programa para hoy incluye: Ultravioleta, Gladiolos, AV3, Atahualpa, Antihumano, Complot, La Rola, El Andén, Patada de Grillo, 1000, Elefante y Torke. Mientras que mañana se presentarán:Burleske, 4to Tiempo, Yamil Jacobo Trío, Blancas Lenguas, Acéfalos, De Pelos, La Razón, Sometidos por Laura, Reptil Mercurio, Aerolínea, El último Orejón del Tarro y Los Cuervos.