ANSeS: medidas de fuerza por la reforma previsional

En la jornada de ayer, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) realizó una medida de fuerza a partir de la novedad de la media sanción recibida en la Cámara de Senadores de la Nación de la reforma previsional; así como también de la notificación de 16 despidos en todo el país. La protesta, que continuará hoy, será atender solo a los turnos entregados.A partir de las 12 de ayer, se decidió terminar con la atención al público y realizar una asamblea entre los empleados de la Agencia local -así también se corrió una invitación a quienes habían concurrido-, para ponerlos al tanto acerca de los alcances de las medidas que prevé el Gobierno Nacional. Hoy, luego de la atención al público de quienes hayan sacado turnos (hoy se modifica el horario, será de 8 a 14), habrá una nueva asamblea para determinar cuáles serán los pasos a seguir la próxima semana.Paula Aguirre, de APOPS (Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social) comentó a LA OPINION que "hubo 16 despidos. No hubo en Rafaela, pero en el resto del país sí. La mayoría son contratados, pero también hay compañeros de planta permanente. Son despidos sin causa. Nuestra visión es que están vaciando esta dependencia del Estado, como lo están haciendo con otras. Este es uno de los organismos que más personal tiene, así que suponemos que habrá muchos más. Quieren dejar al ANSeS como un ente residual, reestructurando o eliminando sectores, desfinanciar el Fondo de Garantías y habilitar a una posible privatización".Rafaela no fue el único lugar en donde ocurrió esto: "en otros puntos del país, hubo asambleas por más tiempo o no hubo atención para movilizarse al Congreso", agregó Aguirre."Nosotros queremos que la gente entienda los alcances de lo que ya tiene media sanción del Congreso", dijo Aguirre. Esto implica dos puntos principales. "El primero, es el cambio en la fórmula de la movilidad, que afecta principalmente a los jubilados, pero también a quienes son beneficiarios de asignaciones familiares y pensiones. En marzo, se cobraría entre un 5 y un 7 por ciento menos de lo que se cobraría con la fórmula actual. Dicho de otra forma, los jubilados de la mínima cobrarían unos 500 pesos menos", describió Aguirre. El segundo de los puntos es el aumento de la edad jubilatoria: "si bien se dice que es opcional, a nosotros no nos cierra", agregó.Otro de los puntos en donde recibieron muchas consultas es la supuesta inclusión del 82% en el proyecto de ley. "Lo que cobrará la gente es el 82% pero del salario mínimo vital y móvil. No es de lo que está cobrando en la actualidad. Hoy, quien cobra la mínima, ya está cobrando ese 82%. Es una pantalla que hicieron, no es como la gente lo interpretó".