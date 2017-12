Argentina sin nueva Ley

BUENOS AIRES, 1. - Ante una nueva conmemoración del Día Mundial de la Respuesta al VIH/SIDA (1 de diciembre), Fundación GEP hizo saber que el proyecto para actualizar la ley nacional de VIH/SIDA ha perdido estado parlamentario este 30 de noviembre por no ser tratado en las sesiones ordinarias 2017 del Congreso de la Nación.El proyecto había sido trabajado colectivamente desde hace más de tres años por las Redes y Organizaciones de la sociedad civil que trabajan en VIH y Hepatitis, como el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH, junto a instituciones científicas y organismos provinciales, nacionales e internacionales, como el Ministerio de Salud de la Nación, la Organización Panamericana de la Salud y ONUSIDA.Si bien contó con dictamen favorable de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados el 13 de junio de 2017, el proyecto luego quedó frenado. A pesar del seguimiento, los petitorios y las manifestaciones públicas que realizaron las organizaciones, ni la Comisión de Legislación General presidida por el diputado Daniel Lipovetzky ni la Comisión de Presupuesto y Hacienda presidida por el diputado Luciano Laspina ni tampoco el Senado accedieron a ponerlo en discusión.La última excusa de los diputados es que el proyecto tiene “errores técnicos en la redacción”. Pero fue hace 5 meses cuando se dio dictamen positivo en la Comisión de Salud y hubo tiempo de sobra para pulir detalles del texto. “Las organizaciones siempre estuvimos atentas al proceso legislativo y a disposición para reunirnos por las revisiones que fueran necesarias. Creemos que lo que no hubo fue voluntad política para avanzar con esta ley, evidentemente la salud no es prioridad para los legisladores”, manifiesta José María Di Bello, secretario de Fundación GEP. “Numerosas personas con Hepatitis C que se encuentran en estadío final de la enfermedad están esperando desesperadamente su tratamiento que no llega; si esta ley ya hubiera sido aprobada, esos tratamientos ya estarían disponibles”, agrega.En Argentina hay aproximadamente 120.000 personas con VIH, el 30% de las cuales desconoce su diagnóstico. La ley de VIH/SIDA vigente N° 23.798 data de 1990 y es vital que sea actualizada con un enfoque integral y perspectiva de Derechos Humanos. El proyecto presentado (N° E6139-D-16) incorpora una mirada social en prevención y tratamientos; contempla a los niños, niñas y adolescentes nacidos con VIH; prevé sanciones ante la discriminación en el acceso al empleo; y garantiza la conformación de un Observatorio contra el estigma que aún afecta a las personas con VIH y a su entorno; entre otros avances.