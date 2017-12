Albertengo: “Te cambia el ánimo”

“Estoy bien, tranquilo, un gol tranquiliza mucho, te motiva para lo que viene”. Así se encuentra. Así está, gozando de días de felicidad y buen ánimo. El triunfo ante Juventud Unida de Gualeguaychú, pero principalmente por el rendimiento que tuvo el equipo, fue clave y para el delantero, que pudo anotar y fue uno de los más desequilibrantes en la ofensiva de la “Crema”, le vino bien para ‘cambiar el ánimo’., nos vemos como para seguir creciendo,, apuntó Albertengo. “En otros partidos no se nos venía dando tanto de local y eso nos cambiaba un poco la cara, no poder darles un triunfo a nuestra gente nos bajoneaba un poco, el ánimo cambió”, contó, aunque con los pies sobre la tierra:si no traemos un resultado positivo de Agropecuario se nos complica para lo que viene así que este bienestar no nos confíe y tenemos que salir a jugar igual que lo hicimos contra Gualeguaychú, donde hicimos un gran partido y así nos vamos a traer un buen resultado”.En virtud al juego del próximo domingo, Mauro declaró:, vienen peleando la punta, nosotros estamos ahí y vamos a tratar de sacar un buen resultado, si se puede ganar mejor y terminar muy bien de local ante Flandria”.Atlético llega con toda la confianza, las cosas de visitante le vinieron saliendo bien y lo sabe Albertengo, la clave estará en ponerse en ventaja antes que su rival. “Por ahora. Si bien es un club nuevo, que no se conoce mucho, tiene jugadores que sí conocemos y tienen una historia en Primera División y en la B Nacional, miramos los videos, Lucas y su cuerpo técnico los han estudiado muy bien,así que vamos a tratar de golpearlos primero. Sabemos que si nos encontramos con una ventaja rápido a los demás equipos se les hace muy cuesta arriba convertirnos, vamos a intentar eso, golpear primero y aguantar el partido”.Agropecuario el domingo (18:05) y una semana después cerrará el año ante Flandria, en el Monumental. ¿El objetivo en este cierre de torneo?que fue bastante irregular para nosotros, que aprovechemos este envión anímico y después largar la segunda mitad en las mismas condiciones que los equipos que vienen peleando arriba, creo que se va a definir todo en las últimas fechas”, cerró Mauro Albertengo.