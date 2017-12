Tributaria 2018: aumentará un 15% desde enero y se revisará en julio

Los tributos que cobra el Municipio de Rafaela (Tasa General de Inmuebles, Derechos, Sisas, etc) se incrementarán en un 15% a partir de enero próximo. Así lo terminó definiendo el Concejo Municipal en la sesión extraordinaria de ayer, que tuvo muchos condimentos. La fórmula polinómica propuesta por el Ejecutivo fue aprobada, aunque con cambios: se le da más predominancia al gasoil (pasó de un 30% a un 40%) y menos a los salarios (será 50%, antes era un 60%), pero el índice de precios mayoristas quedó igual (10%). La misma se aplicará a partir del segundo semestre. Pero no será automático: el Concejo deberá refrendar el incremento que surja de allí. Dicho de otra forma, la oposición se guardó una posibilidad de intervenir políticamente en lo que originariamente era solamente un simple cálculo.No hubo un criterio unánime: de hecho, la votación fue dividida. Pero, a diferencia de lo que se podía estimar inicialmente, la oposición no pudo retener todos los votos y dos se terminaron "fugando" al oficialismo. Esto se dio luego de un cuarto intermedio (que duró una hora) en donde se analizó la propuesta de la oposición, que finalmente terminó siendo la perdedora. Quienes modificaron sus votos (contra la expectativa original) fueron Natalia Enrico (FPCyS-PS) y Ana Carina Visintini (PRO-Cambiemos). Curiosamente, fueron las que se las vio en el recinto durante la charla en Presidencia.Da toda la sensación de que el cuarto intermedio fue clave en la jornada. Apenas comenzó la sesión, Jorge Muriel pidió debatir la propuesta "de 14 hojas presentada hace 20 minutos. Lo queremos votar responsablemente". “Nosotros siempre presentamos las modificaciones con responsabilidad y lo presentamos para debatir. Decir que es irresponsable es irresponsable”, respondió Hugo Menossi."Hay humo blanco", dijo Diego Alvarez, secretario del Concejo, luego de una hora. La oposición salió, inicialmente, entusiasmada. Creían que ganaban. Hasta que empezaron a darse cuenta que no estaban todos de su lado.Hugo Menossi fue el encargado de presentar la propuesta opositora: se "devaluaría" la Unidad de Cuenta Municipal (UCM) en un 10%, lo que implicaría un incremento de similar proporción para todos los tributos en el primer semestre. Para el segundo, se aplicaría la fórmula polinómica, pero con la autorización del Concejo. El porcentaje surgía del cálculo de los últimos 6 meses -y no de 10, como pretendía el DEM-: daba un poco más de 8% y le daban el resto al DEM como especulación hacia lo que podía pasar hasta fin de año. Sí se habilitó el pago adelantado de la Tasa, con un descuento (10%, es decir, se puede pagar todo 2018 con valores de diciembre de este año) y contemplaron algunos reclamos presentados por el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región. Otros, quedarán para el futuro.Jorge Muriel, rectificó la propuesta original del DEM (que implicaba un incremento del 20% desde enero): 15% de incremento y aplicar la fórmula con datos de los últimos 6 meses. Raúl Bonino preguntó de dónde salía ese valor. Marcelo Lombardo indicó que en 2017 se había aumentado un 29% y la inflación será de 25%. La diferencia en favor se podía "perder" en 2018.Lisandro Mársico tomó la palabra y se anticipó a lo que venía: "si algún miembro de la oposición no va a votar la propuesta que apoyo, que es la de Menossi, le pido que revea su posición". "Es imprudente pedir que revea una cosa que no sabe que va a ocurrir", le replicó Bonafede, lo que generó un momento de tensión. Pasado el mismo, el demoprogresista le pidió al Ejecutivo que ajuste la cantidad de personal político. "Creo que el momento de esa discusión es en el Presupuesto", le replicó el médico peronista, lo que causó otro entredicho.Marcelo Lombardo dejó de lado su habitual tono cordial para decir: "me parece escandaloso escuchar los aumentos de servicios que vienen y parece increíble que estemos espantándonos un 15% para el primer semestre. No queremos atacar el contribuyente ni enflaquecer el bolsillo como dice Mársico".Y allí llegó la sorpresa: Ana Carina Visintini, quien fuera candidata a diputada nacional por Cambiemos en las últimas elecciones, votó con el PJ. "Voy a votar un 15% para permitirle al DEM darle dinero suficiente para que pueda haber buenos servicios", dijo y reclamó establecer una tarifa social para quien no pueda cumplir con sus obligaciones.Evangelina Garrappa planteó algo que era cierto: la discusión entre 10% y 15% era de 20 pesos en una tasa que hoy sale $ 400. "Si cobramos 1000 y vuelve, el municipio no es caro. Caro es cobrar 1 y que no vuelva. No tiene que ver con si son 20 pesos, sino que tiene que ver con la justicia", le respondió Bonino.Luego de un contrapunto entre Bonafede y Menossi (el presidente pedía que el Concejo se "ajuste" y sesione en febrero y el macrista dijo que era "demagogo", porque hay una ley provincial que lo impide), llegó el anuncio de que Natalia Enrico también votaría con el PJ: "me parece excesivo un 20% inicial y deberíamos encontrar un punto intermedio. Comparto la propuesta del 15%", dijo y también pidió por una tarifa social para los casos de vulnerabilidad.Menossi hizo un último intento: al igual que Visintini, habló de un 12%, tratando de recuperar ese voto, cortando camino por el medio. Pero no hubo respuesta de su compañera de bloque. "Quedamos en el 15% porque Cari y Nati votan eso. Jamás se propuso antes eso. Debemos votar a conciencia. Cada uno sabrá qué deberá hacer", dijo. No conmovió a ninguna de las dos y terminaron votando con el PJ.Sin lugar a dudas, la votación de ayer seguirá trayendo repercusiones, no solo en el impacto de las boletas desde enero, sino también en lo político.