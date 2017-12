Rafaela Emprende cerró un 2017 de muchos logros

En la noche de ayer, en el SUM de la Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Rafaela, se realizó el cierre de una nueva edición de Rafaela Emprende, el programa que lleva adelante la Secretaría de Desarrollo Económico, Innovación y Relaciones Internacionales desde hace 9 años.

Estuvieron presentes el intendente Luis Castellano, el secretario de Desarrollo Económico, Innovación y Relaciones Internacionales, Marcos Corach; el director de INTI Rafaela, Omar Gasparotti; el rector de la UTN, Oscar David; y el coordinador del Programa, Diego Peiretti.

"Todas las instituciones colaboran para generar, junto con la Municipalidad, este entorno de apoyo al emprendedurismo, pero sin la ilusión, sin los sueños, sin el esfuerzo de los emprendedores, no podríamos llevarlo adelante", señaló el Intendente.

Por otro lado, también dijo que "los emprendedores a veces no podrían por sí solos si no tuvieran herramientas como las de este programa".

Asimismo, el primer mandatario hizo referencia a algunos datos arrojados por el último relevamiento socioeconómico del ICEDeL: el 44,6% de los rafaelinos tiene menos de 30 años; la desocupación se ubica en el 8,1%, y de ese universo, casi el 70% son mujeres y el 53% no terminó la secundaria.

Ante estos números remarcó: "Es un desafío que debemos afrontar. Debemos ser creativos e innovadores en el modo en que nos relacionamos para generar trabajo en el marco de la disrupción de las Nuevas Tecnologías. El 60% de los empleos en Argentina puede ser reemplazado por tecnologías que ya existen en otros lugares del mundo; el Estado local y las instituciones debemos pensar en esto para prever una Rafaela con oportunidades".

"Tenemos una historia rica en creatividad y emprendedurismo, una historia de empresas que comenzaron de abajo, en un pequeño taller, y cualquiera de ustedes puede ser uno de esos casos en el futuro", concluyó Castellano y destacó la intención de seguir potenciando el Programa.

La actividad continuó con la conferencia a cargo de Augusto Mustafá, el fundador de la marca de indumentaria Elepants que compartió con los presentes su experiencia como emprendedor.



BALANCE

El coordinador de Rafaela Emprende, Diego Peiretti, realizó un balance de lo que fue este año y comentó que "muchos de los objetivos que nos planteamos a comienzos de año los concretamos. Tomamos dos grupos específicos de apoyo más allá de los 25 emprendedores que seleccionamos, uno fueron los elaboradores de cerveza artesanal y el otro el grupo de mujeres textiles".

"Allí transitamos un camino hacia la formalización con procesos de capacitación, ayudarlos a que puedan participar de la ExpoRural, la Fiesta de las Culturas y hoy tenemos seis plantas elaboradoras de cerveza artesanal en la ciudad. Es un rubro que viene creciendo y hoy estimamos que hay unos 30 productores de cerveza que queremos ir acompañando", agregó.

Con respecto al grupo de mujeres textiles, expresó: "articulamos con INTI Rafaela a través de formación con INTI Textil de Buenos Aires y Córdoba. Hicimos mucho trabajo de formación. Es un sector que tiene muchas productoras locales y trabajamos de manera asociativa".

También "presentamos un proyecto junto con la Universidad Nacional de Rafaela y la Agencia para el Desarrollo ante el Ministerio de la Producción Nacional para que nuestra ciudad pueda tener su Club de Emprendedores. Este proyecto fue aprobado hace 10 días de modo tal que este club va a tener un espacio físico donde exclusivamente se van a desarrollar acciones para potenciar el desarrollo emprendedor".

En la misma línea del trabajo con mujeres, "iniciamos un proyecto de Cadenas de Valor Inclusivas con un grupo de mujeres textiles. Esto consiste en conectar el poder de compra de consumidores medianos y grandes de la ciudad y direccionar ese poder de compra de sectores más postergados. Ya tenemos los primeros resultados y son muy interesantes".

Además, se debe mencionar "el financiamiento a través de Rafaela Impulsa, la Asociación Regional para el Desarrollo, más de 30 proyectos financiados en este 2017 por más de 2 millones de pesos, 8 módulos de capacitación de Rafaela Emprende, participación muy activa de las universidades, de los empresarios y del INTI que siempre decimos que es uno de nuestros principales socios en este programa que ya lleva 9 años a lo largo de los cuales han pasado más de 250 emprendedores".

Finalmente, se evaluaron las últimas tres ediciones del programa y el análisis demostró que el 80% de los emprendimientos están en marcha. "El desafío para el 2018 será cómo apoyar a los emprendedores en un entorno cada vez más cambiante", cerró Peiretti.