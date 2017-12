Hay disparidades de quintales en la cosecha de trigo en esta zona

Luego de varias semanas de trabajo en distintos lugares del país, en nuestra zona se ha ido cosechando gran parte de los lotes de trigo con diferentes resultados, según los distritos, habiendo disparidades en los quintales."Todavía queda una semana de cosecha en esta zona, los rindes no fueron los esperados de acuerdo al exceso de lluvia y están de promedio entre 25 y 30 quintales por hectárea; hubo lugares en el norte de Santa Fe y Santiago del Estero donde realmente fue muy malo. Lo bueno que hizo el cultivo en algunos lugares es que ayudó a deprimir la capa de la napa freática y así bajó un poco", destacó el productor Fernando Belinde, quien trabaja en distintos campos al sur y norte del distrito Rafaela, un poco en Bella Italia y Lehmann, ante la consulta de este cronista de LA OPINION.Y agregó: "con estos rendimientos, para cubrir los costos de producción está muy difícil porque los insumos han subido mucho en dólares y los rindes que se están sacando no se llega..., hay que replantear un poco la actividad"."Otra cosa positiva de esto es que por lo menos a esta cosecha el clima la está dejando levantar, con un poco de oxígeno financiero en la zona, después de dos años de terribles palizas climáticas. Estamos al aguardo de una lluvia porque pasamos de estar castigados por el agua de primavera a un estado de sequía bastante importante, se ven rajaduras en el suelo; necesitamos que llueva cuanto antes para seguir con la siembra de soja, maíz de segunda y en menor medida sorgo granífero, según la rotación pactada por la parte técnica, que está parada hoy por escasa humedad en la tierra. Se realiza sobre la cosecha de trigo, es decir la sembradora va por detrás de la cosechadora, pero no se puede realizar", concluyó.Otro de los consultados fue Pablo Bocco, quien trabaja en los campos de la zona de Presidente Roca: "estamos en plena labor, promediando la cosecha. Los rendimientos observados hasta ahora son lotes muy buenos y otros por debajo de lo esperado; como promedio es una campaña normal, la superficie implantada era muy importante y va a haber un buen volumen de producción en la zona".Puso como ejemplo que "hay lotes de 45 quintales por hectárea y también otros de 20 quintales; depende mucho de las variedades utilizadas, el momento que los encontró la floración y la cantidad de la lluvia que hubo durante los meses de septiembre y octubre que provocó la aparición de enfermedades. Los lotes que quedaron más expuestos a la lluvia al momento que tenían la floración son los que menos rinden, por la presencia de la enfermedad del fusarium en las espigas".Finalmente, también pregunté a un productor de Susana que trabaja en distintos campos en el sur del departamento y también al norte del distrito de Rafaela, pero prefirió el anonimato: "la cosecha esta semana se termina y ya quedan muy pocos lotes. Respecto al rendimiento, hay lotes buenos y regulares, algunos llegan hasta 40, pero también hay 30, 20 y 15 quintales por hectárea; el efecto de mucha enfermedad produjo roya en el trigo, con lo cual han rendido menos de lo normal".Y continuó: "según el rinde, está el manejo de cada productor, pero de todas maneras el rendimiento es bueno para la zona. La calidad del grano que rinde mucho porque es bueno y es pesado el grano rinde más; si es liviano rinde menos y fue afectado por la enfermedad".Así, los rendimientos promedios de la cosecha de trigo en el departamento Castellanos se ubican entre 30 quintales por hectárea, con variaciones desde los 15 hasta los 45 quintales por hectárea.