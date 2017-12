"El capitalismo viene por todo" así lo consideró Gerardo Iglesias

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - En la mañana de ayer ante un auditorio colmado, en El Centro Educativo Tecnológico de Atilra se llevó a cabo el Encuentro Internacional de la División Lácteos de la UITA.

El encuentro al que aludimos contó con la presencia de representantes de Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos, España, Nueva Zelanda, Panamá, Paraguay, Perú, Suecia, Túnez, Uruguay y Argentina.

El segmento de apertura del importante cónclave estuvo presidido por Héctor Luis Ponce, presidente de la Fundación Atilra, Secretario General de Atilra u presidente de la División del Sector Lácteos de la UITA; Gerardo Iglesias, Secretario General de la Regional Latinoamericana de la UITA y James Ritchie, Secretario Adjunto de UITA y coordinador de la División Lácteos de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación.

El encuentro que comenzó ayer y concluirá hoy se desarrolla bajo la premisa "Las transformaciones políticas y económicas globales".



Bienvenida



Héctor Luis Ponce , en su carácter de local, fue el responsable de aportar la bienvenida, es por ello que habló en primer término, dando la bienvenida a todos los que asistieron al cónclave resaltando " en nombre de nuestro país, de nuestra organización sindical la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina quiero expresamente y como no podía ser de otra manera darles la bienvenida a aquellos compañeros que, provenientes de distintas partes del mundo hoy nos honran con su presencia, y agradecer la participación de distintas organizaciones que están acompañándonos, muy especialmente a Gerardo ( Iglesias) y a James( Ritchie) por habernos permitidos ser anfitriones de esta reunión que, sin ningún tipo de dudas es de características excepcionales, porque como no podía ser de e otra manera, la hemos llamado Las transformaciones políticas y económicas globales, porque estas transformaciones políticas y sobre todo las económicas atraviesan transversalmente a todas las actividades globales, de las que no podía estar ausente la actividad lechera.

Más adelante evocó que " hace poco tiempo atrás, en la reunión que manteníamos en Ginebra, Suiza, con la Internacional, una reunión plenaria, y teniendo en cuenta que en el mes de marzo la mesa ejecutiva de la división lácteos se reunirá como lo hace anualmente, en la Costa Oeste de los Estados Unidos, en San Francisco, veíamos oportuno realizar una reunión previa y sacar conclusiones para llevar a la mesa de San Francisco, y que esta reunión se realice en nuestra ciudad, y seamos los anfitriones es algo que nos llena de satisfacción, porque es una responsabilidad que como tal tomamos, y esperamos no defraudar las expectativas que se generan con estos tipos de reuniones.

Más adelante resaltó algunos puntos sobresaliente que se desarrollarán en las jornadas, como la disertación del Dr. Roberto Ruiz sobre los que está ocurriendo en Brasil, charla titulada "La reforma laboral en Brasil y el incremento de la precarización laboral, sus efectos"; una ponencia con características especiales, exposición que realizará hoy Habib Rajab, Secretario General de la UGTT de Túnez, organización que conjuntamente con otras tres entidades tunecinas lograron llevar al país, una democracia plural en el país, lo que les valió el Premio Nobel de la Paz 2015, calificó la presencia del dirigente tunecino como "una cuestión de legítimo orgullo".