"Esta reforma destruye el derecho laboral"

Se llevó a cabo anoche una charla sobre la reforma laboral en la Biblioteca "Monseñor Antonio Brasca", donde se analizaron varios puntos de esta nueva medida que viene siendo rechazada por el partido obrero a nivel nacional.Entre las presencias estuvo Jorgelina Signa, concejal por el Partido Obrero -FIT de la ciudad del sur santafesino Capitán Bermúdez y a su vez la referente del partido en nuestra provincia. Signa hizo sus aportes a todo lo que fue desarrollando el abogado Ramiro Aquilino, especialista en derecho laboralista."Hay una encrucijada de la clase trabajadora, preocupante, donde existe a la vuelta de la esquina un paquetazo antiobrero compuesto por una reforma laboral, impositiva y jubilatoria, que lo que hace es atacar pilares centrales de las conquistas históricas del movimiento obrero y en este punto destruyen los derechos laborales y el plano jubilatorio", manifestaron los presentes anoche.En diálogo con LA OPINION, Nicolás Ferreyra, el referente más importante del partido en nuestra ciudad, que se postulara el mes pasado a candidato a concejal por el mismo, expresó que "esta reforma laboral viene a destruir el derecho laboral, a legalizar la precarización del trabajo, con rebajas de indemnización, donde a las patronales les va a salir más barato despedir a los trabajadores", dijo el joven candidato.En tanto, enumeró una serie de reformas que se pretenden lograr y lo asoció a su partido: "desmembran al movimiento obrero dentro de una empresa", dijo.En tanto, habló también de la reforma previsional, donde explicó que lo que hace es "modificar el cálculo de cómputo de la movilidad jubilatoria, donde el Estado se ahorra unos 100 mil millones de pesos ya que las jubilaciones van a pasar a aumentar cada vez menos, ya que el estado de cómputo va a ser distinto", dijo Ferreyra.Además, agregó que la edad jubilatoria "aumenta 5 años, donde nosotros en este punto queremos desmentir que sea opcional, ya que un trabajador no puede elegir si puede jubilarse 5 años antes o seguir trabajando porque sabe que las jubilaciones son una miseria, ya que no llegan a cubrir ni la mitad de una canasta de jubilado. Esto es un ataque en regla contra el pueblo trabajador, nosotros vemos que hay un pacto fiscal en curso con completa colaboración del peronismo y todas las fuerzas tradicionales", dijo el militante.En tanto, se refirió a lo que pasa en nuestra ciudad con respecto a los trabajadores y la nueva reforma laboral: "hay mucho desconocimiento", dijo Ferreyra que tuvo, durante su etapa de campaña política un importante recorrido por las empresas más grandes de Rafaela: "los trabajadores no están al tanto de esta reforma. Evidentemente los obreros han podido organizarse y estar al tanto de estos cambios que sin lugar a dudas van a perjudicar a sus derechos", explicó al respecto.