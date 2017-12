Angélica: llevaban a niño para hacerle una "sanación"

Cuando realizaban un operativo de control de personas y vehículos, uniformados de la Policía de Seguridad Vial de nuestra Provincia en el cruce de la ruta nacional 34 y la autovía 19, jurisdicción de Angélica, se percataron de una situación que les llamó la atención, y procedieron al afecto.

Tal lo adelantado ayer en nuestro sitio en Internet, en una camioneta Amarok se trasladaban dos jóvenes oriundos de la ciudad de Córdoba, llevando junto a ellos a un niño de 9 años con el cual no tenían vínculo familiar alguno en ese momento.

De acuerdo a la fuente informativa, los cordobeses manifestaron ser pastores del rito Umbanda, y comentaron que al niño lo llevaban para realizarle "una sanación".

Consultada la Central de Emergencias 911, se informó que sobre el menor no pesaba pedido de paradero y sobre los masculinos tampoco pesaba impedimento legal alguno. Ante esa situación, las autoridades se contactaron con la titular de Subsecretaria de la Niñez con sede Rafaela, Lorena Adorati, quien interiorizada de los por menores dispuso, previa consultar al grupo interdisciplinario de la institución, que el menor sea separado de los masculinos y alojado en compañía del personal de ese organismo. "Quisimos contactar con la madre y no se pudo; estaban a la vera de la ruta y no nos pareció un lugar seguro para el menor", contó Adorati que manifestó que se le dio intervención al equipo interdisciplinario para solucionar el problema. "Pensamos en conjunto con psicólogos, trabajadores sociales y abogados, y nos parecía que lo mejor era sacar al niño de esa escena y esperar que se presenten los padres", dijo, confirmando que el niño estaba en perfecto estado de salud y ánimo.



INTERVENCION DE UN ORGANISMO

Así las cosas, se realizó una comunicación con la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de Rafaela, con el propósito de consultar por medidas a adoptar en este caso, en prevención del riesgo en que pudiera encontrarse el menor de edad.

Consecuentemente, el niño fue llevado al Hospital Dr. Jaime Ferré de Rafaela, en mérito a que se efectúe una labor médica de carácter preventivo, instancia que se cumplimentó con asistencia de una acompañante terapéutica perteneciente a la Subsecretaría antes mencionada.