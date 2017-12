La situación es muy complicada

Le continuó en el uso de la palabra Gerardo Iglesias, Secretario General de la Regional Latinoamericana de la UITA quien hizo un análisis descarnado de la situación de nuestros país, remarcando su paralelo con otros países del orbe , especialmente del vecino Brasil, buscando puntos de coincidencia con ellos.

En tal sentido manifestó que iban a analizar " problemas que tiene el sector, pero en general que tiene la clase obrera a nivel mundial.

"La situación está más que complicada, no es una novedad para las compañeras y compañeros de Brasil, no es una novedad tampoco para las compañeras y compañeros de Argentina.

"el otro día veía un vídeo de las reformas que se realizaron durante la dictadura militar, para nosotros es reconfortante llegar aquí y encontrar ese Paseo de la memoria- está frente al acceso al auditorio- es fundamental para los trabajadores, para los sindicatos, saber qué pasó, a quién se atacó, quiénes sufrieron más con la instauración del modelo neoliberal aquí, en este país, fue la clase obrera, 6 de cada diez detenidos detenidos desaparecidos fueron sindicalistas, y en ese período se cerraron 11.000 pequeñas y medianas empresas, todo para favorecer al gran capital nacional y transnacional que llegaba a este país, luego, con el gobierno de Menem había un funcionario del Ministerio de Economía que decía que lo estatal iba a seguir funcionando sin la presencia del Estado, parafraseando a ese señor, que no recuerdo su nombre, nosotros creemos que lo que se intenta ahora es que el mundo laboral siga existiendo pero sin la participación de los trabajadores ni de los sindicatos, que nosotros quedemos afuera, porque molestamos, porque tenemos tan mala prensa, se nos castiga tanto desde los medios que creemos que se ha incorporado a la sociedad que somos una herramienta no para generar dignidad y justicia social, que somos un obstáculo para el desarrollo económico y político de nuestro país. El tema es que vienen por todo, el capitalismo viene por todo y se lo va a llevar todo; y está llevándose todo de Brasil.

Más adelante aseveró que " en Brasil podría ponerse un cartel, ' se vende país con vista a mar', eso sería un acto de gran honestidad, está la venta del Amazonas, los grandes ríos, el agua, le petróleo, y para eso se ha castigado a los sindicatos y a la clase obrera.

"En esta región, en América Latina, donde vienen por nuestros minerales, la reservas de agua dulce, vienen por eso y por eso esta región es la que más sufre, donde más se asesina sindicalistas , ambientalistas, hombres y mujeres que trabajan en la defensa de la promoción de los derechos humanos, es donde más se asesinan mujeres, 16 de los 24 países es donde más se mata a mujeres militantes.

¿Por qué sucede eso? porque esta región todavía es rica en recursos, pero también eso sucede porque a pesar de los 300 y tantos golpes de Estado que nosotros hemos sufrido, y a pesar que en cada golpe de Estado de la dictadura fue la clase obrera la que más padeció, seguimos luchando, porfiadamente, caprichosamente por un mundo mejor, y eso tienen que saber, y lo saben, que no van a doblegarnos, y por eso nos están matando, no solo los dirigentes, como está sucediendo en centro América, sino los propios sindicatos, es fundamental en estas horas que tengamos conciencia del peligro que nos acecha.

Remarcó que " es importantísimo que dejemos de lado las divisiones".

Destacó la presencia de la delegación brasileña, para dar a conocer lo que sucede en ese país, y considero´que la reforma que propone nuestro gobierno no es algo de su propia elaboración sino un calco de lo propuesto en Brasil.

Concluyó en que " nosotros estamos aquí para tender nuestra mano solidaria, nuestro mayor respaldo a ATILRA, porque creemos en esta organización, hemos aprendido de esta organización que ha sabido salir de los muros de las empresas, más allá de convenios colectivos y encarar una obra y una política social que se destaca aquí en esta región, que no está solamente al servicio de los trabajadores lecheros, sino al servicio de toda la región, nosotros creemos que el sindicato debe hacer cosas diferentes, nuevas".

Sentenció que "quiero dejar en claro que si tocan a este sindicato, tocan al movimiento obrero internacional en su conjunto".