Otra vez se observa que vecinos en forma anónima están arrojando la basura en distintos lugares en los alrededores de la ciudad de Rafaela: "la gente va con vehículos de todo tipo y baja lo que sea en las zanjas de los campos, las cunetas y las alcantarillas, observándose en las cercanías del autódromo, el INTA, el cementerio municipal, el Aero Club y el barrio 2 de Abril. Es una mala educación", denunció Fernando Belinde a LA OPINION."Contamos con la colaboración de la Municipalidad con retroexcavadores y camiones volcadores, pero seguimos con esta problemática, donde encuentran un hueco y están los caminos más limpios con mayor transitabilidad te tiran toda la basura, generando un problema para poder sacar la leche los días de lluvia. Ahora faltan desagües en la zona rural porque hace un montón de tiempo que no hacen nada para no tener problemas en la ciudad cuando se vienen las lluvias excesivas", dijo.A decir verdad, muestra la falta de educación en algunos rafaelinos de tirar la basura en caminos rurales, cuando el Municipio ofrece distintos servicios domiciliarios: separación de residuos diaria (biodegradables y no degradables), la basura mensual dividida en cuatro cuadrantes de la ciudad y la estación de residuos frente al cementerio municipal. Urge utilizar poder de policía del Ejecutivo con sanciones a los infractores...