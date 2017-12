Pullaro en Rafaela

El ministro de Seguridad de la Provincia, Maximiliano Pullaro, visitaría esta ciudad este viernes o el lunes según deslizaron fuentes del gobierno provincial. Si bien no hay mayores detalles sobre la agenda que desarrollará, el funcionario dijo que una de sus prioridades en estos días es recomponer la relación con las autoridades de esta ciudad e incluso no descarta reunirse con los concejales locales.

El encuentro, que podría llevarse a cabo en la sede del Nodo Rafaela o incluso en el cuerpo legislativo, comenzó a tomar forma luego de que la semana pasada los concejales aprobaran -tras intensa discusión- una iniciativa en la que condenaban las expresiones del ministro cuando hizo referencia al intendente Luis Castellano en una comunicación telefónica con el ex jefe de Policía, Adrián Rodríguez, que fue grabada en el marco de una investigación de la Fiscalía Regional Santa Fe y que luego tomaron estado público.

En esa escucha, Pullaro le solicitaba al ex titular de la Unidad Regional V que monté un operativo de seguridad de 15 minutos en Rafaela y saque fotos para enviar a los diarios para que Castellano "no le rompa más los huevos".

A partir de esos audios, el Intendente rafaelino deslizó que ya no podría hablar con el ministro de Seguridad mientras el Concejo aprobó un proyecto para solicitar una audiencia con el gobernador, Miguel Lifschitz, con el fin de plantear esta situación y el fuerte malestar de las autoridades locales hacia Pullaro.