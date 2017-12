El Tata Martino quiere a Barco

La dirigencia de Independiente recibió en las últimas horas una oferta formal por el mediocampista juvenil Ezequiel Barco, nacido en Gálvez, Santa Fe, que de no mediar inconvenientes continuará su carrera en el Atlanta United, de la MLS de Estados Unidos, que es dirigida por el argentino Gerardo "Tata" Martino. Según pudo saber NA de fuentes de la negociación, la oferta del Atlanta son 14 millones de dólares brutos (doce netos), lo que encamina la salida de Barco, que está de acuerdo con la transferencia. Barco debutó en primera el año pasado con el "Rojo" y fue parte el proceso de la Selección argentina Sub 20 que participó en el Sudamericano de la categoría a principios del 2017, aunque luego, en una decisión polémica, decidió no viajar al Mundial de Corea del Sur. Desde la llegada de Ariel Holan, Barco tuvo participación alternada en el conjunto de Avellaneda, donde ha perdido protagonismo y por eso vería con buenos ojos esta nueva oportunidad en una Liga que está en auge. La influencia del ‘Tata’ podría ser decisiva al igual que lo fue con otros jóvenes talentos sudamericanos que llegaron a Atlanta, como es el caso del paraguayo Miguel Almirón, el venezolano Josef Martínez y los argentinos ‘Tito’ Villalba y Yamil Asad. El primer año de Atlanta United en la MLS fue muy bueno, donde tuvo la segunda mejor ofensiva del campeonato y rompió records de asistencia en sus partidos como local en la Liga, aunque la eliminación por penales ante Columbus Crew en los Playoffs dejaron un sabor agridulce.



¿POSTERGA?

En tanto, Independiente hará uso del reglamento y pedirá postergar el partido ante Rosario Central, que seguramente se dispute el año próximo y no el sábado como estaba programado. La dirigencia del "Rojo", avalada por el artículo 105 del reglamento del torneo, presentará esta tarde en AFA la petición para suspender el encuentro y, como no es necesario contar con el aval del rival, tendrá una respuesta positiva. Rosario Central es el gran damnificado por esta decisión debido a que Fernando Zampedri se había hecho amonestar frente a Boca para llegar a las cinco amarillas, cumplir con Independiente y asegurarse la presencia en el clásico ante Newell s. Sin embargo, esta determinación del rival generó un cambio de planes y el equipo dirigido de manera interina por Leonardo Fernández perderá a uno de sus referentes en ataque ante la "Lepra".



SALE EL RIVAL

Con su estelar pareja ofensiva, Teófilo Gutiérrez y Yimmi Chará, el Junior buscará este jueves en el estadio Metropolitano de Barranquilla, a las 19:15 hora argentina, televisado por Fox Sports y con el arbitraje del chileno Roberto Tobar, asfixiar al Flamengo en Barranquilla para remontar la serie y clasificar por primera vez a la final de la Copa Sudamericana. El equipo tiburón cayó 2-1 en un Maracaná repleto la semana pasada en el partido de ida, cuando los cariocas lograron voltear el partido cerca del final para tomar ventaja. Pese al resultado adverso, haber marcado como visitante podría ser la clave de la esperada cita en el caluroso puerto caribeño, destacó el técnico del Junior, el colombo-uruguayo Julio Comesaña. Flamengo, con dudas en el arco y sin el ariete peruano Paolo Guerrero, suspendido recientemente por un positivo en un examen antidopaje, necesita alcanzar la final de la Sudamericana para rescatar una temporada discreta. El ganador de esta llave se enfrentará en la final a Independiente, quien eliminó a Libertad de Paraguay. Cualquiera de los dos que pase, definirá el 13 de diciembre de local, ya que el 6 se jugará el partido de ida en el Libertadores de América. Las probables alineaciones son estas:

Junior: Sebastián Viera; Marlon Piedrahita, Rafael Pérez, Jorge Arias y Germán Gutiérrez; Leonardo Pico y James Sánchez; Yony González, Matías Mier y Yimmi Chará; Teófilo Gutiérrez. DT: Julio Comesaña.

Flamengo: Muralha o Cesar; Pará, Juan, Réver y Miguel Trauco; Willian Arão y Gustavo Cuéllar; Diego, Éverton Ribeiro y Federico Mancuello; Felipe Vizeu. DT: Reinaldo Rueda.