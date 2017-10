Propietaria de hotel amenazada y golpeada

María Rosa Eberhardt, propietaria del Hotel Cenci de la localidad de San Carlos, en el vecino departamento Las Colonias, fue víctima de agresiones físicas y verbales en la madrugada de ayer cuando se hallaba en su local sito en la esquina de las calles Wüthrich y Moreno.

De acuerdo al colega El Urbano, la mujer relató el mal momento que sufrió cuando una pareja de jóvenes que se alojaron en el hotel, la amenazaron y golpearon para finalmente irse sin pagar lo que le correspondía.

Especificó María Rosa, que la pareja se alojó a las 19 del sábado y salieron a la hora 21 para asistir a un espectáculo que se realizaba en la ciudad. Cuando regresaron tocaron el timbre, y como no había luz Eberhardt no atendió la puerta, situación que enardeció a la pareja en cuestión.

LA AGRESION

Seguidamente, posterior al ingreso al edificio comenzaron a insultar y golpear a la dueña del hotel, quien al respecto contó "me tuvieron un rato del cuello, me golpearon con el puño cerrado y se fueron sin pagar la estadía".

María Rosa, que presenta lesiones en el ojo y en el cuello producto de los golpes, notó que estos sujetos estaban alterados y calcula que tenían entre 25 y 30 años de edad.

Después de todo lo ocurrido, cercana la hora 9 el joven llamó por teléfono para amenazarla. "Me dijo que me iban a hacer boleta y me iban a incendiar el hotel", dijo la mujer agredida.

ACTUACION POLICIAL

En consecuencia, la Policía dio inicio a una investigación, presumiéndose que la pareja está debidamente identificada con motivo de haber hecho conocer sus identidades al momento de ingresar como huéspedes del hotel de mención.