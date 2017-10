Telecom presentó un recurso de revocatoria por la antena

El pasado viernes, al límite del tiempo legal, Telecom presentó un recurso de revocatoria ante la Municipalidad de Rafaela, rechazando la decisión del intendente Luis Castellano de haber dado de baja la habilitación para la instalación de la antena de esta empresa en el barrio 17 de Octubre.

A partir de ahora, se abre un lapso de 30 días a partir del cual el Municipio deberá evaluar si el pedido de la firma tiene fundamentos o no. El Estado local puede o no expedirse: en el caso de no hacerlo, se lo toma como si fuera un rechazo y se mantendría en firme la decisión.

Vencido ese plazo y si no hubiera una respuesta, Telecom podría presentar un "pronto despacho", solicitando al DEM que se expida. Si hubiera un rechazo (explícito o tácito), la empresa podría recurrir a la Justicia. En este caso, el fuero que correspondería sería el provincial, dado que lo que se está discutiendo es sobre la edificación de la antena. Si fuera sobre otras cuestiones, correspondería hacerlo en el fuero federal. Justamente, allí fueron orientados los argumentos de Telecom: que las radiaciones que se emiten no son contaminantes, que no tiene fundamento en este caso el principio precautorio y que ya contaban con una autorización. Pero, en este sentido, la Municipalidad podría argumentar una "responsabilidad del Estado por actividad lícita", es decir, tiene la facultad de decidir el cómo y el dónde se pueden desarrollar determinadas actividades.

Recordemos que hace algunos días, representantes de la firma habían mantenido una reunión con el intendente Luis Castellano, algunos días después de haber firmado el decreto que daba por tierra la construcción de la torre para la instalación de la antena. En esa reunión, que se llevó a cabo en buenos términos, de acuerdo a lo manifestado por ambas partes, se avanzó en la posibilidad cierta de avanzar en una revisión de la normativa local vigente, tal cual como sucediera en otras localidades del país (Santa Fe, Paraná, Rosario, etc). Es que la empresa tiene un plan de inversión en la ciudad que no solo abarca la antena del 17 de Octubre, sino otras 6 más para la ciudad de Rafaela.