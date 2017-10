Miles de fieles en la Peregrinación a Luján

Buenos Aires, 2(NA). - Bajo una intensa lluvia, miles de fieles completaron en la mañana del domingo los 60 kilómetros de una masiva 43ª edición de la peregrinación juvenil a pie a la Basílica de Luján, que se cerró con la misa central presidida por el Arzobispo de Buenos Aires, Mario Poli."No hay división en la peregrinación a Luján", indicó Poli, al tiempo que hizo un fuerte llamado a la paz, al decir que los argentinos tienen "la necesidad" de vivir sin violencia.El cardenal instó a "renunciar a todo gesto de violencia, de discriminación, de intolerancia"."Si hay paz todo se puede construir, y que necesidad tenemos los argentinos de paz", señaló.Debido a las condiciones climáticas, el arzobispo presidió la misa dentro de la Basílica y no en la Plaza Belgrano como estaba previsto.La 43ª edición de la peregrinación juvenil a pie a Luján tuvo este año como lema "Madre, enséñanos a construir la paz".La imagen cabecera de la Virgen salió el mediodía del sábado desde Avenida General y Rivadavia y arribó alrededor poco antes de las 7:00 del domingo a la Basílica.La peregrinación había comenzado bajo condiciones climáticas ideales para emprender la extensa caminata, con un cielo parcialmente nublado y una temperatura que rondó los 18 grados.A pesar de que en la madrugada del domingo se desató una fuerte tormenta, donde un diluvio azotó durante unas horas al área metropolitana de Buenos Aires y sus alrededores, la multitudinaria muestra de fe no detuvo su marcha hacia la Basílica de Luján."Es increíble, pero cada peregrinación confirmo más que a Luján se llega con el corazón y no solamente con el físico", manifestó un peregrino de nombre Ezequiel.Otro testimonio fue el de Agustina, quien tras completar el recorrido dijo: "Fueron horas de dolor, pero llegué a Luján a verla a ella. Mojada, pero lo importante es que llegué".