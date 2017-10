Elecciones generales: ¿por qué deberían ser de vida o muerte?

La tradición política en Argentina -al menos desde 1983 para acá- señala que el resultado de las elecciones denominadas de medio término resultan condicionantes para el resto del mandato de quien ejerce la presidencia de la nación; sobremanera si el resultado es adverso.Las elecciones del venidero 22 de octubre marcan, además, otro mojón en el subconsciente cívico: que Mauricio Macri pueda arribar al año 2019 gobernando; de allí, presuponemos, el amplio respaldo que le dará la ciudadanía otra vez el domingo 22, independientemente de la situación general del país y de los propios votantes.Nada podría frenar la decisión popular de "ayudar" a Macri para que complete sus cuatro años de mandato.La creencia popular sobre el poder del peronismo tiene fundamentos históricos: desde que se fundó el PJ (nacido como Movimiento en 1945), ningún presidente de otro partido, elegido democráticamente, pudo completar su mandato.Los únicos cuatro jefes de Estado no peronistas votados a través de las urnas fueron del histórico rival, la Unión Cívica Radical (UCR). Dos de ellos fueron derrocados por golpes militares: Arturo Frondizi en 1962 y Arturo Illia en 1966.Pero el recuerdo que tienen más trágicamente fresco los argentinos es el de Raúl Alfonsín (1983-1989) y Fernando de la Rúa (1999-2001).¿Repercutirá la memoria histórica en la Provincia de Santa Fe el próximo domingo 22?. Creemos que sí. Y una vez más, pese al cambio de rumbo en los parámetros de campaña, el FPCyS con Luis Contigiani a la cabeza corre el riesgo de volver a sucumbir ante la tormenta perfecta que generarán Cambiemos y el FPV del "Chivo" Rossi (acunado por el Frente Justicialista). De allí que los radicales en Cambiemos (básicamente José Corral) insisten en polarizar con Rossi, ignorando al FPCyS. No hay peor astilla que la del mismo palo.Contigiani, a la par de ser vocero enfático de la secuencia de realizaciones de la gestión Lifschitz (acaban de inaugurar dos hospitales modelos) y evidente apoyo a los sectores productivos del cual él mismo forma parte desde el Ministerio de la Producción, insiste en que no se sentará en una banca del Congreso para ser un obstructor del gobierno nacional, sino para defender genuinamente los intereses de Santa Fe.Por ejemplo para que se le pague la Provincia la deuda por lo detraído para el Anses durante nueve años del kirchnerismo. O discutir una nueva ley de Coparticipación Federal (tal como ordena la Constitución reformada precisamente en Santa Fe en el año 1994) para que, entre otras cosas, María Eugenia Vidal no se quede con 7500 millones de pesos por año de los santafesinos por el desactualizado y ya sin razón de ser Fondo del Conurbano.OJO CON LAS TORMENTASPero además asoman en el horizonte electoral del FPCyS santafesino fenómenos naturales (hace ya un par de años lo advertimos en esta columna) que por incontrolables que son para el Hombre, se transforman en un doble peligro: terminan y desvían la ira hacia los gobernantes.María Eugenia Vidal aún tiene margen para culpar a Scioli por las obras hidráulicas no realizadas que mantienen un tercio del sector productivo bonaerense bajo agua. En Santa Fe, las inundaciones de este año consumieron gran parte del crédito del socialismo gobernante. Es verdad que el FPCyS 13 de agosto no salió tercero por ello; pero en no pocos lugares fue un factor coadyuvante. Lifschitz reaccionó de manera severa: cambió funcionarios del área y ordenó celeridad en las obras hidráulicas.¿Alcanzará lo emprendido ante estas nuevas lluvias intensas?. Para evitar oportunistas discursos de campaña enancados en la tragedia, ¿no sería hora de contarle crudamente a la población - rural y urbana - lo que está pasando con el clima, el escurrimiento y la absorción de los suelos, y básicamente lo que nos espera de aquí en mas, gobierne quien gobernare?. Hay un comité de expertos creado al efecto.¿DESPUÉS DEL 22 DE OCTUBRE QUÉ?Retomando el hilo electoral, después del 22 de octubre comenzarán a vislumbrarse otros paradigmas en la política santafesina; por más que para algunos analistas sea una elección nacional que no condiciona la gestión local.¿Qué papel jugará el radicalismo hoy aliado en un lado y otro?. Un triunfo importante de la marca Cambiemos (que es alegórico de Macri) y del mismísimo PRO en Rosario a concejales, ¿cómo posicionaría al radicalismo signatario de Cambiemos en la futura relación de fuerzas?. Por nada José Corral se jugará la vida en pos de ganarle al socialismo en esta capital en la categoría concejales. Quiere viajar el martes 24 a Buenos Aires al menos con un triunfo propio debajo del brazo para descontar de ganancias. La victoria de Cambiemos la facturará - con IVA incluido - el PRO nacional.Corral necesita que lo reconozcan como inevitable pre candidato a Gobernador para el 2019. Si es que no vuelve al redil político Miguel del Sel.En el otro extremo radical, en este caso aliados al socialismo: ¿qué sucedería en la coalición gobernante santafesina si no se perfila mejor la opaca performance del 13 de agosto?. Siempre hay pases de factura. ¿Cómo repercutirá el resultado del 22 en la oxigenación que Miguel Lifschizt quiere hacer en su gabinete de cara a los dos años que le restan de mandato?. ¿Habrá reforma constitucional con reelección durante el 2018?. ¿Se animarán los radicales asociados con candidato propio - ¿Pullaro?- para el 2019?.¿Qué pasará en el peronismo reanimado tras el asombroso resultado de las PASO?. Tal como dijimos, el Senador nacional Omar Perotti- único exponente hoy día con chances de pelear la gobernación- comenzará a trajinar el camino rumbo al 2019 una vez conocidos los resultados de las próximas generales.No le será tarea sencilla con el kircherismo - aunque en default - envalentonado sea cual fuere el resultado de la elección de Agustín Rossi. "Perotti perdió el tren", apostrofan quienes, o lo presionan para negociar con mayor fuerza, ó miran con cariño una posible alianza con el socialismo.LAS PASO EN DUDAEntre tantos interrogantes, pesa también el futuro de las elecciones PASO que definitivamente perdieron su razón de ser. Las avivadas de los políticos que salieron a alquilar Partidos para ir por afuera, hicieron que los votantes no las tomaran muy en serio el 13 de agosto pasado. De allí el alto porcentaje (46,3%) de votos intencionalmente anulados en las PASO para candidatos locales con boleta única (en 103 localidades no hubo Primarias para candidatos locales por existir un solo Partido o una sola lista por Partido).En esas localidades, en cambio, se votó para diputados nacionales.